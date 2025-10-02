Presenta Marina del Pilar “Comunder Violeta”, transporte para mujeres estudiantes

Enfatizó que la educación no es un privilegio, es un derecho.

El “Comunder Violeta” será una nueva modalidad de transporte seguro y gratuito para mujeres estudiantes de nivel medio superior y superior en Mexicali, así como usuarias mujeres en general.



La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anunció que en su primera etapa operará con las rutas 122 y 123, que recorrerán más de 450 kilómetros diarios desde las zonas de Valle de Puebla y Santorales, hasta la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC).La mandataria explicó que cada ruta contará con 150 espacios para usuarias de la Tarjeta Violeta, principalmente estudiantes. También podrá ser utilizado por trabajadoras, madres de familia y población femenina en general que requieran un transporte seguro y gratuito.



“Antes, en los gobiernos del pasado, a los jóvenes les llamaban ‘ninis’. En mi gobierno, las juventudes siempre van a tener un espacio y deben contar con las herramientas necesarias para cumplir sus sueños”, expresó la gobernadora.



El secretario de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, informó que el Comunder Violeta se suma al sistema Comunder que cuenta con 33 rutas en el estado, con más de 5 mil 400 kilómetros diarios recorridos y 3 mil 700 estudiantes transportados cada año. Agregó que esta modalidad está vinculada al Desarrollo Educativo Violeta, política que ha beneficiado a 4 mil 870 mujeres en distintos niveles académicos y que se complementa con programas como JOBEC.



La rectora de la UPBC, Marcela Barreras Hernández, destacó que la universidad cuenta con una matrícula de 1 mil 911 estudiantes, de los cuales casi la mitad son mujeres. Entre ellas se encuentran 392 beneficiarias de la Tarjeta Violeta.



Añadió que la oferta educativa se ha expandido a 11 carreras, entre ellas microelectrónica y semiconductores, gastronomía y mercadotecnia, y que actualmente se construye un Laboratorio de Gastronomía con inversión de 5 millones de pesos. Recordó además que la UPBC ha egresado a más de 2 mil 700 profesionistas, con un 92 por ciento de inserción laboral.



Por último, la gobernadora Marina del Pilar enfatizó que la educación no es un privilegio, es un derecho, y en la UPBC ese derecho se convierte en profesionistas, jóvenes con sueños y familias con esperanza.