Inicia entrega de apoyos a personas afectadas por lluvias en Nezahualcóyotl y Los Reyes la Paz: Ariadna Montiel

-Continúa el censo que realizan brigadas de servidores de la nación en ambos municipios mexiquenses

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, en una acción inmediata en el Estadio Neza ‘86, inicia la entrega del primer pago de apoyos de 8 mil pesos para la limpieza de las viviendas afectadas y censadas por los servidores de la nación en los municipios de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, en el Estado de México.



El censo se realiza casa por casa. Se registra en un formato de manera muy sencilla los daños a las viviendas, a los enseres del hogar, también se registran los locales. Y al final de este cuestionario se les entrega un contrarrecibo, un cintillo, con el que habrán de recibir sus apoyos.



“Si lo tienen, les pedimos una identificación oficial con fotografía y también la CURP. Si la perdieron porque se mojaron sus cosas, perdieron sus documentos, no hay ningún problema, en el momento de la entrega de los apoyos recuperamos los documentos, porque debemos de tener todo el expediente completo para las auditorías”, señaló Ariadna Montiel.



Precisó que, de manera inmediata, desde el domingo, por la noche, servidores de la nación de las Delegaciones de Bienestar de los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Morelos y Estado de México empezaron a llegar al municipio de Nezahualcóyotl.



Abundó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la entrega del pago para limpieza da inicio el día de hoy, aunque el censo continúa realizándose, por ello, el primer pago será para la limpieza, por lo que quienes fueron censados ayer martes, este miércoles recibirán su apoyo.



Para la entrega del apoyo es necesario que la persona censada lleve: cintillo del censo, identificación oficial con fotografía (original y 2 copias), CURP (2 copias).



Como parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), los servidores de la nación continúan trabajando en el censo en ambos municipios.