¡FUERA EL FUERO!

La presidenta Sheinbaum propondrá la eliminación del fuero para diputados y senadores en la Reforma Electoral.

Informó la presidenta Claudia Sheinbaum que dentro de la iniciativa de Reforma Electoral propondrá la eliminación del fuero para diputados y diputadas, así como para senadoras y senadores.



Y señaló: “La propuesta que yo daré por escrito a la comisión presidencial es que se elimine el fuero a diputados y senadores. La presidenta no tiene fuero, ¿por qué tiene que haber fuero?”, cuestionó la mandataria.



Informó que será la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral la encargada de definir la viabilidad de esta propuesta.



Subrayó que antes de la entrega formal de la iniciativa, dará a conocer de manera pública sus propuestas y confirmó que será hasta febrero de 2026 cuando se presente.



El anuncio se da en medio de la polémica que involucra al presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora.



Insistió en que “tiene que haber pruebas” y que ningún representante popular debe estar por encima de la ley.