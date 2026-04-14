Anahí respalda a Marichelo tras confirmar crisis en su matrimonio

La cantante Anahí expresó públicamente su apoyo a su hermana Marichelo Puente en medio de un momento personal complicado. A través de sus redes sociales, la exintegrante de RBD compartió un mensaje cargado de cariño que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Aunque Anahí no mencionó directamente la situación sentimental de su hermana, la publicación llegó poco después de que Marichelo confirmara ante medios de comunicación que atraviesa una separación con su esposo, Jorge D’Alessio. La coincidencia temporal hizo evidente el gesto de solidaridad familiar.

El pasado 10 de abril, Marichelo fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde, visiblemente afectada, reconoció que vive un momento difícil. Con la voz entrecortada, aseguró que se trata de una situación complicada que enfrenta con fortaleza, evitando profundizar en detalles por respeto a su familia.

Foto: Instagram, vía @anahi

Al ser cuestionada sobre posibles causas de la separación, como una supuesta infidelidad, la también actriz prefirió no entrar en polémicas. Subrayó que no hablaría de terceros y pidió comprensión, especialmente por el bienestar de sus hijos, quienes también se ven impactados por la situación.

El mensaje de Anahí, que decía “hermana mía, que nunca se te olvide lo valiosa que eres… te amo”, fue retomado por Marichelo en sus propias redes, evidenciando el fuerte lazo que las une desde la infancia. Este gesto reafirma la cercanía entre ambas y el respaldo incondicional en momentos difíciles.