Realizan Jornada Estatal contra el Cambio Climático en Iztapalapa

Se abrió un espacio de diálogo y de conocimiento frente al que puede ser el peor desastre.

El Barco Utopía albergó la Jornada Estatal contra el Cambio Climático, organizada por la la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el objetivo de brindar un espacio con especialistas en el tema, interactuar con la ciudadanía, tomar conciencia y actuar frente a la degradación de los ecosistemas naturales por el incremento de la temperatura terrestre.



La alcaldesa de la demarcación, Clara Brugada, aseguró que frente al cambio climático, no hacer nada no es alternativa, “tenemos que actuar ya, porque este fenómeno planetario es un proceso que afecta más a la población que vive en pobreza”, indicó.



También recordó que el cambio climático se manifiesta con la escasez de agua, la contaminación de los océanos, la extinción de animales y plantas, pérdida de bosques y selvas, entre otros.



“En algunas regiones de México se han registrado lluvias torrenciales de gran magnitud o intensas sequías, que también se han padecido en Iztapalapa. Se trata de uno de los problemas que más afectan al país y que aunado a la desigualdad económica es una cuestión de alta prioridad para la cual se debe actuar con acciones contundentes que fomenten no sólo el tema de adaptación, sino también mitigar sus efectos”, agregó.



Ante la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores y Agustín Ávila Romero, encargado de despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Brugada señaló que la degradación del medio ambiente y el cambio climático son como una bomba de tiempo que debe desactivarse.



Explicó que “el Barco Utopía busca sensibilizar sobre la importancia de restaurar el equilibrio climático, disminuir nuestra huella ambiental en la tierra y aproximarnos al conocimiento de otras vidas como son los océanos; no se hizo un acuario con peces de verdad que significaba una acción contra el medio ambiente, quitarles el hábitat para que aquí pudiéramos verlos, pero hoy la tecnología está muy avanzada, por lo que podemos verlos como si fueran reales, disfrutar de 66 especies marinas que no podíamos ver, algunas no existen ni en acuarios reales. Eso implica cambiar también nuestra vida, nuestros hábitos, tomar conciencia de que todo lo que hagamos tiene consecuencias”.



Recordó que son más de 8 mil millones de personas las que habitan este planeta y cada actividad que realizan tiene un impacto sobre los ecosistemas naturales y el clima.



“Hay que resaltar que el cambio climático es un proceso que afecta más a la población que vive en la pobreza. Unos cuantos son los que contaminan mucho más que la gran mayoría en este planeta y genera una mayor desigualdad. Según estimaciones, en los próximos 10 años el cambio climático podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas en todo el mundo”.



En su intervención, Agustín Ávila Romero, destacó que con la jornada a favor del cambio climático se abrió un espacio de diálogo y de conocimiento frente al que puede ser el peor desastre, “hay que hacerle frente, creando una estrategia de mitigación”.



“La Ciudad de México no está exenta, se está enfrentando al cambio climático con los cambios impresionantes en la temperatura. Hemos sufrido en semanas recientes una onda de calor que puede afectar sobre todo a los adultos mayores y vienen ondas de frío muy fuertes. Se deben tomar acciones urgentes que permitan esa adaptación al cambio climático, de lo que hagamos en esta década depende el futuro de jóvenes y niños, del planeta que les heredaremos, necesitamos funcionarios sensibles que caminen con la gente para que sepan enfrentarse a lo que viene”.



María Luisa Albores expresó que “el cambio climático no es de unos cuantos, nos compete a todos, hay que empezar a tomar conciencia de nuestros patrones de consumo, tomar el cuidado y resolver; el medio ambiente nos implica a todos, significa la vida y si amamos la vida la cuidamos”.