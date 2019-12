Autoridades japonesas plantean liberar agua de Fukushima en el océano o en el aire antes de 2022.

De acuerdo con una propuesta presentada este lunes por el Ministerio de Economía e Industria de Japón, hasta ahora se han pensado en dos opciones para deshacerse del agua residual almacenada en la planta nuclear de Fukushima, que fue deshabilitada por un tsunami en 2011. La primera propone liberar el líquido gradualmente en el océano pacífico, y la segunda opta por calentar el agua residual alrededor de los mil grados Celsius y liberar el vapor resultante por medio de ventiladores; ambas opciones plantean una solución al problema de límite de almacenamiento que se alcanzará en verano de 2022.

El agua, que ahora está mezclada con tritio radiactivo, fue utilizada para enfriar los reactores fundidos de la planta después de que se derritieran durante el accidente nuclear. Casi nueve años después, el agua radioactiva continúa acumulándose, sumando ya cerca de 1,2 millones de toneladas de líquido radioactivo estancado.

Por su parte, Tokyo Electric Power, empresa de energía a la que pertenece la planta nuclear, argumentó que el agua ha sido tratada y que casi todos los 62 elementos radiactivos que contiene pueden ser reducidos a niveles no perjudiciales para los humanos con la excepción el tritio. No existe un método que sirva para para separar completamente el tritio del agua, pero los científicos aseguran que no representa una amenaza en pequeñas cantidades.

Ahora el Gobierno japonés tendrá que tomar una decisión final sobre el método de eliminación, aunque la liberación de las aguas residuales en el medio ambiente generará oposición, especialmente entre pescadores y residentes locales. Aunque lo cierto es que donde sea que se libere el material radioactivo, los estragos que causará a los ecosistemas será irreparable.