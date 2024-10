Trabajadores de limpieza tiran basura afuera de la Alcaldía Cuauhtémoc

Se pudo observar a varios trabajadores vestidos de naranja descargando los camiones de basura en plena explanada.

Manifestándose por la falta de pago correspondiente a su primera quincena bajo la nueva administración de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, los trabajadores de limpieza de la demarcación llevaron a cabo una protesta inusual.



Molestos por esta situación, decidieron esparcir toneladas de basura en la explanada de la alcaldía como medida de presión para que se les cubrieran los sueldos pendientes.



Mediante varios videos en redes sociales circularon videos donde se observa a los manifestantes, vestidos con su característico uniforme naranja, descargando los camiones de basura en plena explanada.



Los vehículos cargados con desechos orgánicos e inorgánicos recolectados durante sus jornadas laborales, fueron esparcidos en el lugar.



Denunciaron que llevaban una quincena sin recibir su salario, lo que los llevó a tomar esta acción. Según reporteros presentes, los empleados manifestaron su frustración, exigiendo que se les cubrieran los sueldos adeudados.



Esto generó una fuerte crítica en redes sociales, tanto hacia la administración local como hacia las condiciones laborales a las que se enfrentan estos trabajadores esenciales.



Autoridades de la alcaldía iniciaron un diálogo con los manifestantes para buscar una solución. Tras llegar a un acuerdo, los trabajadores comenzaron a recoger la basura y retirarse del lugar. Las autoridades se comprometieron a regularizar los pagos a la brevedad posible, con el fin de evitar futuras protestas y garantizar el bienestar de los empleados. Se espera que los pagos se realicen alrededor de las 12 horas de este 15 de octubre.



La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega a través de su cuenta de X la alcaldesa aseguró que su administración se mantiene abierta a dialogar con los trabajadores de limpieza de la entidad, a quienes aseguró que acabará con la corrupción que impide que ellos cobren sus salarios.



“Siempre hemos estado abiertos al diálogo y nos mantendremos en esa posición. Para quienes pasan sus días trabajando en esta alcaldía, no es justo que otros cobren y no estén cumpliendo sus funciones y tampoco lo es para nuestras vecinas y vecinos que no reciben los mejores servicios, nuestro gobierno, el de todas y todos los habitantes de Cuauhtémoc están dispuesto a acabar con cualquier tipo corrupción, que hoy es el principal obstáculo para dar resultados”, escribió en X.



En el video resaltó que dentro de los primeros 100 días de su gobierno van a combatir el cobro de cuotas ilegales, pero también que el personal contratado cumpla con el trabajo que debe cumplir. Además propone hacer pruebas con biodigestores para reducir la acumulación de basura y asegurar el cumplimiento de la Ley de residuos sólidos de la CDMX.