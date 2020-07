SOS: RESTAURANTEROS SUFREN MUERTE LENTA

Las ventas no llegan ni al 20 por ciento pese a la reapertura y por ello piden apoyo a las autoridades, señaló el Presidente de la CANIRAC

La industria restaurantera sufre una “muerte lenta” y las ventas no llegan ni al 20% a comparación del año anterior, advirtió Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac).

Fernández Alonso señaló que ahora que los restaurantes reabrieron, lo han hecho en medio de adversidad y con una baja afluencia. Por ello hizo un llamada a las autoridades para relajar las normas como no poner música y subir el aforo a un 30 por ciento.

“Nosotros calculamos que no llegamos ni al 20 por ciento de las ventas comparadas con el año anterior. Esto hace que haya una pérdida inmediata; los ingresos son menores a los gastos de la operación de un restaurante”, detalló.

Dijo que ampliar los horarios y aforo harán que la gente se sienta con más ganas de visitar los lugares.

“Si hay un horario restringido, hay un aforo restringido y sin música, estamos enviando el mensaje de inseguridad a toda la comunidad”, aseguró.

Debido a los efectos del confinamiento que se registra en México desde hace más de cuatro meses, uno de cada cuatro restaurantes cerraría sus puertas de manera definitiva por el impacto de la crisis económica, advirtió la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Con la actualización se perfila que unos 168 mil establecimientos cierren de manera definitiva, de los 673 mil que operaban previamente.

Durante el foro Reapertura segura en la nueva realidad, Germán González, vicepresidente de la Canirac urgió a reactivar pues aseguró “Ya no aguanta más la industria”.

“Nuestros cálculos es que después de este cierre de 100 días es que van a desaparecer entre el 20 y el 25% de los establecimientos, es decir, vamos a perder empleos de entre 300 y 400 mil personas”, comentó.

Poco antes de la pandemia, en México se empleaba a 2.1 millones de personas en este ramo, cuyas bajas se sumarán a una larga lista de desempleados.

Otro panorama desalentador que estimó es que la recuperación de estos puestos perdidos tomará cerca de una década.

Para atraer clientes, González dijo que buscan difundir cuáles son las medidas sanitarias que se implementan en los negocios de alimentos preparados para dar confianza a los comensales, además de apelar a la solidaridad de la clientela.

Confió en que una vez que el semáforo de la capital cambie de naranja a amarillo, podría aumentar su posibilidad de recibir comensales.