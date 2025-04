Anuncia Clara Brugada entrada en vigor del Impuesto Verde

Mencionó que se estima una recaudación de 60 millones de pesos, mismos que serán destinados para proyectos ecológicos en la capital.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, anunció la entrada en vigor del Impuesto Verde a partir de hoy 1 de abril, el cual se aplicará a las empresas que produzcan más de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) al año, con la finalidad de crear conciencia sobre la contaminación en la capital.



“Creemos que es algo que nos ayudaría a visibilizar el tema de las emisiones de CO2 de las empresas, es un impuesto de las empresas, no tiene nada que ver con fuentes móviles, con vehículos, con las personas en lo particular, si no es un impuesto a las empresas que contaminan en CO2”, explicó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón.



El titular de la SAF enfatizó que este impuesto no es punitivo: al contrario, es una invitación a que podamos visibilizar las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, para que disminuya la contaminación en nuestra ciudad.



Mencionó que se estima una recaudación de 60 millones de pesos, mismos que serán destinados para proyectos ecológicos en la capital, como electromovilidad y el cuidado de los animales, entre otros.



“Para que quede claro, la meta es recaudar cero pesos por este impuesto, pero si se llegara a recaudar algo de dinero, porque efectivamente se está contaminando, todo ese recurso tiene ya un destino específico. (…) Entonces, ese recurso está etiquetado, y todo lo que se produzca, porque se está contaminando el medio ambiente, todo va de nuevo para el ambiente, para que el ambiente mejore”, dijo.



Cabe destacar que este plan se homologó con base en lo establecido en el Estado de México, pues la intención es atender la problemática de una forma integral para todo el Valle de México.



Finalmente, Juan Pablo de Botton reconoció el compromiso de las empresas en trabajar de forma coordinada con el gobierno capitalino en beneficio del cuidado y preservación del medio ambiente.