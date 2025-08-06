Se reúne Sheinbaum con delegación de Canadá

A través de redes sociales, detalló que este encuentro fortalece la relación entre naciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con una delegación canadiense que incluyó a Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores, y François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales.



La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional, y junto con la presidentan estuvo José Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México; el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano; y el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera.



A través de redes sociales, detalló que este encuentro fortalece la relación entre naciones.



Los diálogos entre la mandataria y la delegación canadiense se dan luego de que el pasado 31 de julio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que aumenta los aranceles a los productos canadienses del 25% al 35%.



Los aranceles se aplicarán a todos los productos no cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, destacó la Casa Blanca.



Mientras que los bienes transbordados a otro país para evadir los nuevos aranceles estarán sujetos a un gravamen de transbordo del 40%, según una hoja informativa de la Casa Blanca.



Desde el inicio de las amenazas arancelarias de Trump, México y Canadá han expresado su interés mutuo por mantener el T-MEC, así como de fortalecer la colaboración comercial.