Llega al Monumento a la Revolución el 20° Gran Remate de libros, discos y películas

Es una oportunidad para fomentar la lectura, la creación de nuevos públicos y el rescate de libros.

Esta vigésima edición, la segunda del 2025, se llevará a cabo con la participación de 190 editoriales y contará con más de 350 stands para ofrecer una variedad de libros, discos y películas para todos los gustos a precios accesibles desde los 10 pesos.



Es una oportunidad para fomentar la lectura, la creación de nuevos públicos y el rescate de libros bajo el lema “salva un libro, no dejes que lo destruyan”



La Secretaría de Cultura de la CDMX y la Brigada para Leer en Libertad A.C. te invitan a descubrir nuevas lecturas, reencontrarte con títulos olvidados y dejarte sorprender en la 20° edición del Gran Remate de Libros, Discos y Películas en el Monumento a la Revolución.



La inauguración contó con la presencia de Ana Francis López-Bayghen, secretaria de Cultura de la Ciudad de México; Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica; Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios; y Paloma Saiz, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad A.C., quienes destacaron la importancia de esta iniciativa como un ejercicio colectivo que impulsa la lectura y el acceso democrático a la cultura.



Este evento se consolida como un esfuerzo sostenido por democratizar el acceso a la cultura y fomentar el hábito de la lectura, el coleccionismo, la música y el disfrute del cine independiente y de catálogo. Año con año, editoriales, distribuidoras y casas de segunda mano se suman para ofrecer a las y los asistentes miles de títulos de diversos géneros y disciplinas.



Bajo el lema “salva un libro, no dejes que lo destruyan”, el encuentro reunirá a 190 editoriales y contará con más de 350 stands en los que el público podrá encontrar miles de títulos de literatura clásica y contemporánea, libros infantiles, científicos, académicos, de arte, cine, música, historia y mucho más a precios accesibles.



Algunas de las editoriales que participan en esta iniciativa son el Fondo de Cultura Económica, Ediciones Pentagrama, Penguin Random House, Instituto Mora, Educal, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Tianguis Cultural El Chopo A.C., Editorial Santillana, Editores Mexicanos Unidos y Editorial Sexto Piso, entre muchas otras.