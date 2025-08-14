Clara Brugada entrega “Tarjetas Para Útiles Escolares y Uniformes” para estudiantes de nivel básico

-El programa de Útiles Escolares y Uniformes cuenta con una inversión de mil 275 millones de pesos, que se suman a 11 mil millones de inversiones para educación durante este año

Con una inversión de 1275 millones de pesos (mdp), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puso en marcha el Programa de Tarjetas para Útiles Escolares y Uniformes, que beneficiará a un millón 250 mil estudiantes de primarias y secundarias públicas de la ciudad.



Desde el Estadio GNP, en La Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, Brugada Molina anunció que este día se entregan 20 mil tarjetas y durante la semana se entregarán 347 mil en las escuelas. Este programa, añadió, es un apoyo más a la población de la ciudad, porque es imprescindible garantizar un apoyo para la adquisición de uniformes y útiles escolares.



Brugada mencionó que la inversión de las tarjetas del programa para útiles y uniformes escolares se suma a los 11 mil mdp que el Gobierno de la Ciudad de México invertirá durante todo el año en educación, esto con el fin de garantizar el acceso a este derecho para las y los estudiantes de nivel básico.



Recordó que actualmente en la ciudad se cuenta con los programas Mi Beca para Empezar, destinada a estudiantes de jardín de niños y hasta secundaria, retomado por el gobierno federal; el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela, para el mejoramiento de la infraestructura de los planteles, así como el programa de Aulas Digitales, para que cuenten con computadoras nuevas.



También se ha impulsado el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, que promueve el aprendizaje de instrumentos musicales; el de Vida Plena Corazón Contento, como apoyo a la salud mental, y el programa Educación Utopía, que consiste en llevar a escuelas públicas actividades culturales, deportivas, artísticas, de ciencia y tecnología e idiomas, desde el náhuatl hasta el chino u otro que la juventud requiera



En la ciudad, dijo, se impulsan programas sociales desde el primer aliento, desde la cuna hasta la universidad, esto con el fin de que nadie deje de estudiar por razones económicas.



Al tomar la palabra, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Pablo Yanes Rizo, expuso que en 50 eventos se van a distribuir cerca de 370 mil tarjetas como parte de la primera jornada de entrega para uniformes y útiles escolares.



El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, felicitó a la Jefa de Gobierno ante la cantidad de programas en apoyo a la educación y por mantener el apoyo de útiles y uniformes escolares, “lo cual demuestra el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación para que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, se quede sin estudiar por falta de recursos económicos”, señaló.