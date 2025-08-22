Se detuvieron 14 integrantes del CJNG por acopio y tráfico de armas: García Harfuch

Destacó la detención de Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de 14 personas, de las cuales 10 cuentan con órdenes de aprehensión por presuntos vínculos con delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas.



García Harfuch señaló que entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal.



Mediante X, García Harfuch detalló que las detenciones se realizaron en una operación coordinada de elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) la cual consistió en 16 cateos en los estados de Jalisco, Nayarit y el Estado de México.



La SSPC reportó en un comunicado que durante los cateos también se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.



“Las personas detenidas junto con los materiales asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal”, detalló la dependencia.