La seguridad y la justicia se fortalecen con la coordinación entre poderes: Delfina Gómez

-Señalaron que la colaboración interinstitucional se mantiene como uno de los ejes prioritarios de la actual administración estatal.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó una nueva sesión de la Mesa de Paz, donde señaló que se trabaja en continuar fortaleciendo la seguridad y la impartición de justicia en el Estado de México.



La gobernadora sostuvo un encuentro de trabajo con Héctor Macedo García, presidente del Poder Judicial del Estado de México, para revisar estrategias conjuntas en beneficio de la población mexiquense.



La reunión se dio seguimiento a las acciones coordinadas en materia de seguridad y justicia, con la participación de los tres órdenes de gobierno, en un contexto donde la colaboración interinstitucional se mantiene como uno de los ejes prioritarios de la actual administración estatal.



Mediante sus redes sociales, la gobernadora destacó la importancia de la coordinación entre poderes como parte del proceso de transformación que vive la entidad.



“Hoy, en Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, encabecé la Mesa de Paz, en la que coordinamos estrategias y acciones para la seguridad de las familias mexiquenses. Este día nos acompañó el Presidente del PJEdoméx, Magistrado Héctor Macedo García . En equipo, impulsamos la transformación del EdoMéx”, expresó en su cuenta de X.



Héctor Macedo García reiteró el compromiso del Poder Judicial mexiquense para fortalecer la coordinación interinstitucional y contribuir a la estabilidad social y la seguridad en la entidad.



El magistrado resaltó que la colaboración entre los distintos poderes y dependencias es fundamental para mejorar los índices de seguridad y garantizar una impartición de justicia más eficaz.



En la sesión de la Mesa de Paz también participaron Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, así como el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien resaltó la relevancia de la presencia del titular del Poder Judicial en estos encuentros de coordinación, para continuar fortaleciendo la coordinación.



Con este encuentro, el gobierno estatal reafirma su apuesta por el trabajo conjunto y la coordinación entre instituciones como pilares para atender los retos en materia de seguridad, justicia y gobernabilidad en el Estado de México.