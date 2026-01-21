Entrega Ricardo Moreno rehabilitación de calles y espacios abandonados en San Cayetano

-Rehabilita con mezcla asfáltica la calle José María Morelos y Pavón en favor de la comunidad.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, cumplió su compromiso con la comunidad de San Cayetano Morelos, al concluir la recuperación de un espacio público abandonado y la rehabilitación integral de calles, fortaleciendo así la vida comunitaria y la seguridad para mujeres, niñas y y niños.



Durante la entrega de la rehabilitación de la calle José María Morelos y Pavón, Moreno Bastida destacó que esta incluyó una carpeta asfáltica de siete centímetros compactados, lo que garantiza una mayor durabilidad y calidad de las calles intervenidas, pues esta ahora cuenta con calidad igual o superior a las vialidades del centro de la ciudad, reafirmando que todas las comunidades merecen la misma atención y servicios.



Acompañado por la diputada Ana Yurixi Leyva, el diputado Luis Miranda Barrera y el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEMéx, Gaspar Estrada Campuzano, el alcalde señaló que se realizaron acciones complementarias como la restitución de luminarias en la zona, priorizando la seguridad de mujeres, niñas y personas que transitan en horarios nocturnos o de madrugada.



El director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, destacó que la intervención a los 806 metros lineales de pavimentación con carpeta asfáltica que beneficia a más de tres mil 900 habitantes, contempló trabajos de fresado de la superficie, tendido del asfalto, renivelación de rejillas pluviales y pozos de visita, así como el balizamiento de toda la vialidad, lo que permite mejorar la movilidad, seguridad y la durabilidad de la infraestructura.



En otro orden de ideas, el Presidente Municipal informó sobre la transformación del antiguo centro de salud, que ahora también es un espacio destinado a la convivencia, el desarrollo de actividades sociales y el fortalecimiento del tejido social; por ello, a partir de la próxima semana, iniciarán las consultas médicas, en beneficio de la población.



Añadió que durante este segundo año de administración asume nuevos compromisos de gobierno, entre ellos la proyección de un andador seguro e iluminado que conectará a San Cayetano con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEMéx, el cual contará con presencia policiaca y cámaras de videovigilancia, para brindar un trayecto digno y seguro a estudiantes y habitantes de la zona.



Finalmente, respecto a seguridad, Ricardo Moreno destacó la instalación de cámaras de videovigilancia y la incorporación del botón de pánico para unidades económicas, herramienta que permite una atención inmediata ante emergencias, y reconoció a la Asociación de Industriales de la zona por poner sus cámaras al servicio de la seguridad pública.