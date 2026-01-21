Dan banderazo de salida a 57 nuevas unidades de la Línea II del Mexibús en Edoméx

-La nueva flota incluye autobuses 100% eléctricos y de tecnología Euro 6, con la que se dejará de emitir anualmente 490 toneladas de contaminantes a la atmósfera.

Con el firme compromiso de transformar la movilidad y ofrecer traslados dignos a la población mexiquense, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de la renovación de la flota de la Línea II del Mexibús, sistema de transporte que atiende diariamente a más de 102 mil usuarios.



Esta acción contempla la incorporación de 57 unidades de última generación que brindarán servicio en el corredor Las Américas (Ecatepec) – La Quebrada (Cuautitlán Izcalli).



El banderazo de salida del nuevo parque vehicular, realizado en el marco del aniversario once de esta ruta de transporte, beneficiará a la población de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.



Durante el evento, donde también se inauguró la infraestructura de carga eléctrica y paneles solares, Ricardo Delgado Reynoso, Subsecretario de Movilidad, dijo que la prioridad de la actual administración gubernamental es dignificar el transporte, para brindar seguridad, confiabilidad y reducir los tiempos de traslado.



Por su parte, Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno, subrayó que la administración de la Maestra Delfina Gómez respalda a los transportistas que están en proceso de modernización de sus unidades y agregó que esto es muestra de que la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado de México y el sector privado genera beneficios directos para la población que más lo necesita.



La renovación del parque vehicular implicó una inversión superior a los 200 millones de pesos por parte de la empresa Transcomunicador y conlleva amplios beneficios ambientales, pues dejarán de emitirse anualmente 490 toneladas de contaminantes a la atmósfera.



La nueva flota se integra por 30 autobuses articulados de 18 metros con motor Euro 6; 15 autobuses 100 por ciento eléctricos, ambos con capacidad para 160 pasajeros, que posicionan al Estado de México a la vanguardia en electromovilidad, así como 12 unidades del servicio rosa de 12 metros con capacidad para 80 personas.



Asimismo, las unidades cuentan con infraestructura de accesibilidad universal, cámaras de vigilancia y sensores de aforo para brindar mayor seguridad y protección a quienes utilizan este transporte; son unidades más silenciosas y eficientes, que mejoran el bienestar de sus operadoras durante la jornada laboral.