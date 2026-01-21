El virus del sarampión es cuatro veces más contagioso que el Covid

En el territorio nacional se registran cerca de 7168 casos confirmados por este virus y un total de 24 fallecimientos.

El sarampión es una enfermedad que casi estaba erradicada en América, pero ahora está azotando algunos estados de México con una intensa ola de contagios.



En el territorio nacional se registran cerca de 7168 casos confirmados por este virus y un total de 24 fallecimientos, según datos del más reciente Informe diario del brote de sarampión de la Secretaría de Salud.



México se está viendo afectado por una epidemia en crecimiento por esta enfermedad, la cual es totalmente prevenible mediante la vacunación; algunos de los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Chiapas.



David Kershenobich, secretario de Salud, informó que el sistema sanitario inició con la aplicación de la “dosis cero” de la vacuna contra el sarampión, misma que es aplicada a niños de entre 6 y 11 meses de edad, ya que este sector de la población es el más vulnerable.



“Es un virus que es mucho más contagioso que el covid; un enfermo podía contagiar hasta cuatro personas; en el caso del sarampión, un enfermo puede contagiar entre 15 y 16 personas. Además, si se sale de un lugar donde estuvo en contacto el virus, este permanece por dos horas”, advirtió.



El encargado de la salud pública del país, Kershenobich, resaltó que la meta del Gobierno de México es alcanzar el 95% de la cobertura de vacunación. David Kershenobich destacó que actualmente nuestro país cuenta con 23 millones 586 mil vacunas disponibles contra el sarampión, de las cuales 13 millones 872 mil fueron distribuidas en 2025 y, en lo que va de este año, son 3 millones 836 mil dosis.



Debido al incremento de los casos de sarampión en el país, quienes son más afectados son los pequeños de entre 6 y 11 meses de edad, a quienes se les está aplicando la “dosis cero”.



Asimismo, el segundo grupo prioritario para la vacunación sería la población infantil rezagada, es decir, aquella que no ha recibido su dosis contra el sarampión y tiene entre dos y nueve años de edad, en promedio.



Asimismo, David Kershenobich, secretario de Salud, detalló que el estado de Chihuahua está identificado como el epicentro del brote de sarampión en el país, y ante esta situación las autoridades llevan a cabo acciones inmediatas para reducir los contagios.



Por ello, el funcionario indicó que tras conocerse el punto o sitio de un contagio por sarampión, las autoridades realizan un barrido de 25 manzanas en la zona donde fue registrado el caso.