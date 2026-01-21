Invitan a participar en la Primera Feria de Empleo 2026 en CDMX

-La Feria de Empleo en Cuauhtémoc se realizará el próximo 22 de enero en la Plaza Manuel Tolsá, participarán más de 20 empresas con alrededor de 300 vacantes disponibles.

Para impulsar el empleo formal en la Ciudad de México, el próximo 22 de enero, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), llevará a la cabo la primera Feria de Empleo del año 2026, en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada en calle Tacuba 8, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.



Este evento de vinculación laboral estima la participación de más de 20 empresas privadas, con alrededor de 300 plazas disponibles. También participarán instituciones públicas como el Servicio de Protección Federal del Gobierno de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.



Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, destacó que, durante el año 2025, se logró colocar a alrededor de 16 mil personas en un empleo formal, a través del modelo integral para la inserción laboral de ferias de empleo y reclutamientos con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y los servicios de la Agencia de Empleo “Tecpantli Icpac”.



Agregó que, como lo instruye la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en su política de gobierno en materia de trabajo, se seguirá colocando en el centro el bienestar de las personas trabajadoras, con la convicción de que no hay mejor programa que el derecho al empleo digno”.



La diversidad de ofertas laborales que presentarán las empresas participantes en la Feria de Empleo de Cuauhtémoc cuenta con salarios que van desde los 9 mil 583 pesos hasta 77 mil pesos mensuales, dependiendo la vacante ofertada.



Destacan plazas como Jefe de imagenología, Jefe de áreas críticas, Médico internista, Médico radiólogo, Médico penitenciario y Oficial penitenciario.



Las personas que acudan a la Feria de Empleo deben realizar su registro en línea en la página web: https://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/simple/registro.jsf



Se recomienda asistir con identificación oficial vigente, CV, CURP, comprobante de estudios, y comprobante de domicilio, en un horario de atención de 10:00 a 15:00 horas.