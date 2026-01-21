Entrega Evelyn Salgado estímulos a la jubilación a 878 trabajadores de la educación de Guerrero

-Reconoce a quienes culminan una vida laboral dedicada a formar generaciones y a servir con pasión a la educación.

Con el reconocimiento a su labor profesional al servicio de la educación de niñas, niños y adolescentes de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó los estímulos a la jubilación 2025 a 878 trabajadoras y trabajadores de la educación, quienes concluyen una etapa con hasta 46 años de servicio en funciones docentes, directivos y administrativas.



Durante el evento, la mandataria estatal destacó que este reconocimiento forma parte de la política de justicia laboral y social impulsada por su administración, orientada a dignificar la trayectoria del personal educativo que ha contribuido a través de la educación al desarrollo del estado.



De los 878 trabajadores beneficiados, 749 corresponden a personal docente, 120 a directivos y 9 a trabajadores administrativos, quienes cumplieron su ciclo laboral tras décadas de servicio en el sistema educativo de Guerrero.



Asimismo, se informó que el gobierno del estado ha avanzado de manera sostenida en la regularización de la situación laboral del sector educativo, con la incorporación gradual de 3 mil 600 claves que se encontraban fuera del FONE, atendiendo rezagos históricos en beneficio de las y los trabajadores.



En este sentido, se detalló que la entrega de estímulos a la jubilación se ha fortalecido en los últimos años, reflejo del compromiso institucional con el reconocimiento al personal educativo y administrativo.



La gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su reconocimiento al trabajo que realiza la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por su acompañamiento permanente al personal educativo, así como a las y los trabajadores que hoy concluyen su etapa laboral.



El titular de la SEG, Ricardo Castillo Peña, dijo que, con esta acción, el Gobierno de Guerrero reafirma su compromiso de reconocer, respetar y dignificar la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la educación de niñas, niños y jóvenes en el estado.