Entrega Evelyn Salgado estímulos a la jubilación a 878 trabajadores de la educación de Guerrero

-Reconoce a quienes culminan una vida laboral dedicada a formar generaciones y a servir con pasión a la educación.

Con el reconocimiento a su labor profesional al servicio de la educación de niñas, niños y adolescentes de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó los estímulos a la jubilación 2025 a 878 trabajadoras y trabajadores de la educación, quienes concluyen una etapa con hasta 46 años de servicio en funciones docentes, directivos y administrativas.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que este reconocimiento forma parte de la política de justicia laboral y social impulsada por su administración, orientada a dignificar la trayectoria del personal educativo que ha contribuido a través de la educación al desarrollo del estado.

De los 878 trabajadores beneficiados, 749 corresponden a personal docente, 120 a directivos y 9 a trabajadores administrativos, quienes cumplieron su ciclo laboral tras décadas de servicio en el sistema educativo de Guerrero.

Asimismo, se informó que el gobierno del estado ha avanzado de manera sostenida en la regularización de la situación laboral del sector educativo, con la incorporación gradual de 3 mil 600 claves que se encontraban fuera del FONE, atendiendo rezagos históricos en beneficio de las y los trabajadores.

En este sentido, se detalló que la entrega de estímulos a la jubilación se ha fortalecido en los últimos años, reflejo del compromiso institucional con el reconocimiento al personal educativo y administrativo.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su reconocimiento al trabajo que realiza la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por su acompañamiento permanente al personal educativo, así como a las y los trabajadores que hoy concluyen su etapa laboral.

El titular de la SEG, Ricardo Castillo Peña, dijo que, con esta acción, el Gobierno de Guerrero reafirma su compromiso de reconocer, respetar y dignificar la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la educación de niñas, niños y jóvenes en el estado.

ANUNCIA SHEINBAUM INICIO DE CREDENCIALIZACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD

21 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El objetivo es que todas y todos los mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo …

Prioridad para México conservar 30% de su territorio para 2030: Alicia Bárcena

21 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El país deberá enfocarse y centrarse en buscar soluciones naturales contra el cambio climático. Una de las prioridades que México se fijó …

México entregó 37 criminales peligrosos a EUA en tercer traslado: García Harfuch

21 enero, 2026
Destacado, Nacional

El Gobierno de México reiteró que continuará con las extradiciones y traslados internacionales como parte de la estrategia de seguridad nacional. El …

Presenta Lorena Cuéllar estrategia “Destino Tlaxcala” desde España

21 enero, 2026
Destacado, Nacional

El estado busca posicionarse como una de las principales puertas de entrada culturales a México para visitantes internacionales. Desde “Casa México” en …

Presenta Clara Brugada programa de beneficios fiscales 2026

21 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Se mantiene el programa de regularización fiscal con 100% de descuento en multas y recargos. La Jefa de Gobierno de la Ciudad …

Intercambian alcaldía Benito Juárez y Aguascalientes experiencias exitosas en materia de seguridad

21 enero, 2026
CDMX, Destacado

El encuentro se realizó en la sede de la alcaldía Benito Juárez. La gobernadora del estado de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y el …

La seguridad y la justicia se fortalecen con la coordinación entre poderes: Delfina Gómez

21 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Señalaron que la colaboración interinstitucional se mantiene como uno de los ejes prioritarios de la actual administración estatal. La gobernadora Delfina Gómez …

“El Estado de México: Un destino hecho a mano” presente en la Fitur 2026 en Madrid, España

21 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Del 21 al 25 de enero participará con un estand para promocionar los Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto, las nueve rutas turísticas …

Operan en Edoméx más de 16 mil Comités de Mochila de Paz para generar entornos seguros en las escuelas

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La formalización de los comités representa un avance cercano al 90% respecto a la meta estatal, que es de 17,828 planteles. El …

Acompañamiento estudiantil, eje de la política educativa de la UAEMéx

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La Universidad Autónoma del Estado de México impulsa la Ruta Estratégica para el Acompañamiento Estudiantil: Proyecto Administrativo 2025-2029. El estudiantado es el …

Entrega Ricardo Moreno rehabilitación de calles y espacios abandonados en San Cayetano

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Rehabilita con mezcla asfáltica la calle José María Morelos y Pavón en favor de la comunidad. El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, cumplió …

Fortalece Naucalpan su posición financiera mejorando su calificación crediticia

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

En septiembre de 2025, las agencias HR Ratings y Verum reconocieron los avances de Naucalpan al elevar su calificación soberana de BBB- …

Inicia construcción del Parque de San Isidro en Mexicaltzingo

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

El nuevo parque contará con área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores y trotapista, alumbrado público, áreas verdes y muro …

LeBron James no estará en el NBA All-Star Game

21 enero, 2026
Deportes, Destacado

-Es la primera vez en 22 años que LeBron no aparece en el quinteto titular, confirmado el cierre de una era. LeBron …

Emilia Clarke se accidenta durante grabación de su nueva serie

21 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-La actriz terminó con una costilla rota, reavivando el debate sobre las exigencias físicas que enfrentan los actores en los rodajes. Emilia …

EN 2025 SE LOGRARON RECAUDAR MÁS DE 487 MIL MDP EN IMPUESTOS: SHEINBAUM

20 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que son buenas noticias para el país, ya que los recursos se destinan a los Programas …

Recibe Juan Ramón de la Fuente a la gobernadora general de Canadá

20 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se tiene contemplado que Mary Simon se reúna con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó …

En 2026 se proyecta recaudar 6.4 billones de pesos: SHCP

20 enero, 2026
Destacado, Nacional

Los tiempos de devolución para personas se realizarán en promedio en 5 días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles. El …

Presenta Mara Lezama “Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones”

20 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La Gobernadora presentó la campaña ante medios especializados y líderes del turismo en FITUR, en Madrid, España. En el marco de la …

Entrega Clara Brugada 10 mil dispositivos para identificar fugas de gas

20 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Destacó que al año, en la Ciudad de México, se registran 4 mil incidentes asociados con fugas de gas; 11 diariamente. La …

Se han dado resultados visibles en calles y colonias de la alcaldía Cuauhtémoc

20 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Más de 1,800 reportes ciudadanos atendidos en una semana, con 48% resueltos de inmediato a través de la Agencia de Primer Contacto. …

“El periodista logra que la información fluya; fortalece la democracia”: Delfina Gómez

20 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La gobernadora se reunió con periodistas del Valle de México, Zona Oriente y Región de los Volcanes, donde destacó las 121 acciones …

El delito de robo de vehículo registra una baja de más del 50% en Edoméx

20 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-A 300 días de la implementación de la Estrategia de Seguridad en 15 municipios, el homicidio doloso también decreció 26%. La coordinación …

Rehabilita GEM la Plaza Municipal de Jilotzingo, beneficiando a más de 8 mil mexiquenses

20 enero, 2026
Destacado, Edomex

El proyecto, que forma parte del Programa de Obra Pública, tuvo una inversión de 17.1 millones de pesos. Con el propósito de …

Mantiene la UAEMéx esquema gradual y financieramente responsable en las cuotas: Miriam Sierra López

20 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La secretaria de Finanzas aseveró que, en apego al marco legal, la Universidad implementa reducciones progresivas a las cuotas escolares, priorizando la …

Ricardo Moreno reconoció la trayectoria de Yolanda Sentíes, primera mujer presidenta municipal de Toluca

20 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Señaló que marcó un antes y un después en la historia de la administración pública local. Con un reconocimiento a la mujer …

Anuncia Isaac Montoya rehabilitación del tanque Almendros en Naucalpan

20 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Esta recuperación es parte de su plan de modernización de la infraestructura hidráulica, y se interviene con recursos federales y municipales. El …

Entrega Ramírez Ponce instalaciones educativas en Santiago Analco, Lerma

20 enero, 2026
Destacado, Edomex

Destacó que la educación es una prioridad para su administración y subrayó que actualmente se construyen cinco escuelas en el municipio. El …

México cae un lugar en Ranking de la FIFA; se coloca en la 16ª posición

20 enero, 2026
Deportes, Destacado

-Tras la victoria de Senegal en la Copa Africana, la tabla se tuvo que ajustar Después de la sorprendente victoria de Senegal …

Jennifer Lawrence revela que perdió un papel por no ser lo suficientemente bonita

20 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-La actriz señaló que el papel lo obtuvo Margot Robbie y fue para la película Once Upon a Time in Hollywood. La …

MARA LEZAMA LLEGA A MADRID

19 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Presentará en FITUR 2026 la Campaña de Promoción Turística de Quintana Roo. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, arribó a …

Se integra la partería al modelo de salud pública: Citlalli Hernández

19 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Informó que se abrió un centro en San Miguel de Allende que busca dignificar la labor de las parteras y mejorar la …

Ebrard se reúne con economistas buscando fortalecer el crecimiento de México

19 enero, 2026
Destacado, Nacional

-México trabaja en la revisión del T-MEC para mantenerlo sin cambios importantes y fortalecer la economía. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard …

Marina del Pilar anuncia registro al transporte Comunder para estudiantes

19 enero, 2026
Destacado, Nacional

Las y los jóvenes deberán tener entre 14 y 29 años y estar inscritos en una institución de nivel medio superior o …

Gobierno de Clara Brugada garantiza seguridad y atención a más de 711 mil estudiantes

19 enero, 2026
CDMX, Destacado

Brugada Molina explicó que se avanzó como nunca antes en la estrategia de salud mental y emocional para jóvenes en la Ciudad …

Somos un gobierno capaz para un pueblo que es mucha pieza: Aleida Alavez

19 enero, 2026
CDMX, Destacado

Hizo ver que su gobierno, políticamente, camina con compañeras y compañeros de distintas expresiones. “¡Iztapalapa es grande y fuerte! Somos un gobierno …

Bienestar y educación: Gobiernos de Sheinbaum y de Delfina fortalecen apoyos en Edoméx

19 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Más de dos millones de mexiquenses reciben apoyos directos para mejorar su calidad de vida. En el Estado de México, la presidenta …

Edoméx usará IA en reconocimiento facial y vehicular durante Mundial 2026: Cristóbal Castañeda

19 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La tecnología permite identificar a más de 100 mil personas y vehículos en tiempo real, con tiempos de respuesta menores a cinco …

Reconstrucción del Periférico Norte impulsa la economía local y genera ingresos en la región

19 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La obra es ejecutada por empresas mexiquenses con beneficios para pobladores de los municipios que convergen en esta importante vía de comunicación. …

Diálogo y consenso ejes de la revisión salarial 2026 en la UAEMéx: Paty Zarza

19 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora adelantó que se priorizará a quienes históricamente han sido menos favorecidos y la optimización del gasto institucional. Con base en …

