Rinden homenaje en alcaldía Cuauhtémoc a José Alfredo Jiménez en centenario de su nacimiento

-La Alcaldía Cuauhtémoc continuará impulsando actividades culturales que refuercen la identidad y el uso de los espacios públicos.

Al ritmo del mariachi y desde la Plaza de Garibaldi, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó el evento para rendir homenaje a la memoria y música de José Alfredo Jiménez, por el centenario de su natalicio, por ser una de las figuras más emblemáticas de la música popular mexicana.



Durante su mensaje, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc destacó que José Alfredo Jiménez no solo forma parte de la historia musical del país, sino de la vida cotidiana de millones de personas.



“José Alfredo no escribió canciones, él escribió el guión de nuestras vidas. Fue el arquitecto de nuestra educación sentimental”, expresó la edil ante vecinas, vecinos y visitantes reunidos en Garibaldi.



Rojo de la Vega subrayó que este homenaje tiene un significado especial para la demarcación, al tratarse de un creador profundamente ligado al territorio.



Entre aplausos y un ambiente festivo, la alcaldesa agradeció la presencia de familiares, representantes del ámbito cultural y artístico, así como de las y los vecinos que dan vida a los espacios públicos de la alcaldía.



Reconoció especialmente a quienes han preservado y difundido el legado del compositor, y reiteró que este centenario no se limita a una sola fecha, sino que se extenderá a lo largo del año con actividades culturales en distintos puntos de la demarcación.



Finalmente, la alcaldesa reafirmó la visión cultural de su gobierno y el papel de la música como herramienta de identidad y unión social: “Vamos a seguir recuperando nuestros espacios públicos y fortaleciendo nuestra cultura. Porque un pueblo que canta unido es un pueblo que no olvida de dónde viene”.