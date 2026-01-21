México entregó 37 criminales peligrosos a EUA en tercer traslado: García Harfuch

El Gobierno de México reiteró que continuará con las extradiciones y traslados internacionales como parte de la estrategia de seguridad nacional.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se realizó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia Estados Unidos, en una acción coordinada con autoridades de ese país y bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional.



Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar H. García Harfuch, quien confirmó este operativo, destacando que las personas enviadas representaban una amenaza real para la seguridad nacional.



El traslado se llevó a cabo a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se ejecutó mediante mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía mexicana. Como parte del acuerdo, el gobierno estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para las personas trasladadas.



En el traslado participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones federales, encargadas de la custodia y entrega de los detenidos.



“Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, señaló García Harfuch en un mensaje difundido en la red social X.



Los 37 operadores criminales fueron enviados a distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Para el operativo se utilizaron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, en un despliegue coordinado por el Gabinete de Seguridad.



Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración, según cifras oficiales.



Los traslados forman parte de una estrategia de seguridad enfocada en debilitar estructuras criminales, reducir la violencia y fortalecer la cooperación internacional en el combate al narcotráfico.



Estas son los 37 presos que fueron trasladados a Estados Unidos