México entregó 37 criminales peligrosos a EUA en tercer traslado: García Harfuch

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se realizó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia Estados Unidos, en una acción coordinada con autoridades de ese país y bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional.
Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar H. García Harfuch, quien confirmó este operativo, destacando que las personas enviadas representaban una amenaza real para la seguridad nacional.
El traslado se llevó a cabo a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se ejecutó mediante mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía mexicana. Como parte del acuerdo, el gobierno estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para las personas trasladadas.
En el traslado participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones federales, encargadas de la custodia y entrega de los detenidos.
“Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, señaló García Harfuch en un mensaje difundido en la red social X.
Los 37 operadores criminales fueron enviados a distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Para el operativo se utilizaron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, en un despliegue coordinado por el Gabinete de Seguridad.
Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración, según cifras oficiales.
Los traslados forman parte de una estrategia de seguridad enfocada en debilitar estructuras criminales, reducir la violencia y fortalecer la cooperación internacional en el combate al narcotráfico.
Estas son los 37 presos que fueron trasladados a Estados Unidos
- Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.
- Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.
- Óscar Hernández Flores.
- Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”.
- Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.
- Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.
- Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.
- Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.
- Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.
- Guillermo Isaías Pérez Parra.
- Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.
- Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.
- Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.
- Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.
- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
- Gustavo Adolfo Castro Medina.
- Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”.
- Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”.
- María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.
- Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.
- Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.
- Luis Carlos Dávalos López.
- Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.
- Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del “Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.
- Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
- Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.
- Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrante del “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”.
- Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
- José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.
- Juan Carlos Alonso Reyes.
- Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.
- Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos.
- Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.
- José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.
- José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.
- José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.