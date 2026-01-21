Inicia construcción del Parque de San Isidro en Mexicaltzingo

El nuevo parque contará con área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores y trotapista, alumbrado público, áreas verdes y muro perimetral.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, anunció el inicio de la construcción del Parque de San Isidro, un proyecto largamente esperado por las familias de la comunidad, quienes durante años solicitaron un espacio digno para la convivencia y el esparcimiento.



Durante una reunión con el delegado y vecinas y vecinos de San Isidro, la alcaldesa destacó que este proyecto fue aprobado por el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con una inversión de 8.5 millones de pesos y una superficie de 2,655 m².



La presidenta municipal subrayó que “escuchar, dialogar y atender las necesidades reales de nuestra gente es la base para construir un mejor municipio”. Asimismo, reiteró que su administración es un gobierno que escucha y actúa, siempre buscando beneficiar a toda la población de Mexicaltzingo.



Con este proyecto, se fortalece el compromiso de la actual administración de impulsar obras que promuevan la integración social, el bienestar comunitario y el desarrollo urbano del municipio.



También se reunió con niñas y niños de la Escuela Primaria Juan Escutia con la misión de entregarles los balones que le dejaron los Reyes Magos al gobierno de Mexicaltzingo.



Saray Benítez señaló que estos obsequios también ayudan a fomentar el deporte y la actividad física desde la infancia.



También se reunió con infantes del “Jardín de Niños Benito Juárez”, turno vespertino, llenando de entusiasmo a nuestras niñas y niños.