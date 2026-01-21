Brilla Metepec en la Fitur 2026 en Madrid: Fernando Flores

-El programa “Ruta del Árbol de la Vida” fue galardonado con el prestigiado Premio Excelencias Turísticas.

Metepec se vuelve a colocar como referente internacional de turismo cultural. Y es que en esta ocasión la riqueza artesanal del municipio ha sido galardonada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 realizada en Madrid, España.



Y es que el proyecto “Ruta del Árbol de la Vida” fue distinguido con el prestigioso Premio Excelencias Turísticas. El encargado de recibir este galardón, fue el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, quien viajó a la capital española.



Este reconocimiento coloca al municipio de Metepec en el escaparate global, destacando su capacidad para convertir la tradición alfarera en un producto turístico de clase mundial.



En sus redes sociales, Flores Fernández recordó que este galardón premia la innovación y el impacto cultural, además de buscar atraer viajeros internacionales al corazón del Estado de México.



Aparte de recibir el premio, Flores Fernández también sostuvo una serie de encuentros estratégicos para fortalecer el turismo y la proyección de Metepec en el extranjero.



En primera instancia, se reunió con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, y con la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora.



En las mesas de reunión se abordaron estrategias para atraer inversión extranjera y aumentar el flujo de turistas europeos hacia el Estado de México (EMX).



Flores Fernández señaló: “Metepec es hoy el centro del mundo artesanal. Este premio es de nuestros maestros alfareros, de las manos que dan forma al barro y de los vecinos que trabajan todos los días por hacer de nuestro municipio un lugar de excelencia”, expresó ante medios internacionales que dieron cobertura al evento.