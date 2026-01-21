“El Estado de México: Un destino hecho a mano” presente en la Fitur 2026 en Madrid, España

-Del 21 al 25 de enero participará con un estand para promocionar los Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto, las nueve rutas turísticas y las 13 ramas artesanales mexiquenses.

Del 21 al 25 de enero, el Estado de México estará presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 que se realiza en Madrid, España, para compartir la riqueza turística, cultural, artesanal y gastronómica de la entidad mexiquense.



Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, señaló que su presencia tiene como finalidad posicionar la marca “Un Destino Hecho a Mano”, a través de un estand en el que las y los visitantes tendrán la oportunidad de conocer los Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto, las nueve rutas turísticas, los municipios con vocación turística y las 13 ramas artesanales mexiquenses.



Además, la dependencia presentará el libro “Un destino hecho a mano: visita el Estado de México”. 52 Experiencias de Turismo Biocultural”, del autor Alonso Vera, conocido como “Pata de perro”.



Con el respaldo del sector empresarial, a través del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), el 22 de enero se llevará a cabo, en la Casa de México en España, una cata de mezcal elaborado por maestras y maestros artesanos mexiquenses.



Como parte de las actividades, el Pueblo Mágico de Otumba firmará el hermanamiento con el Pueblo Mágico de Medellín, España, además de entregar una placa conmemorativa por el primer aniversario del hermanamiento con el municipio de Tembleque, España.



Asimismo, el Pueblo Mágico de Metepec, exhibirá un “Árbol de la Vida” realizado por maestras y maestros artesanos.



La inauguración de FITUR 2026, se llevará a cabo el 22 de enero en las instalaciones de IFEMA MADRID. Los horarios de las actividades se pueden consultar en el sitio oficial, https://www.ifema.es/fitur/horario-actividades.