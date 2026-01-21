ANUNCIA SHEINBAUM INICIO DE CREDENCIALIZACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD

-El objetivo es que todas y todos los mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud; la identificación garantizará el derecho a la salud en las instituciones de salud pública del Gobierno de México, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.



“En los siguientes años, ‘26, ‘27, ‘28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos es el servicio de salud estatal. Depende de cada gobernador si incluye al servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS”.



El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. Con esta credencial, a través de su QR podrán acceder, primero, al servicio de salud que le corresponde; se expedirá su expediente médico, que será guardado en una base de datos totalmente protegida y con toda la información referente a la persona.



La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos (mdp) y el objetivo es digitalizar el servicio de salud, acompañado del fortalecimiento del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.



La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que se registrará a toda la población de los 32 estados del país, iniciando con los federalizados, por lo que se desplegarán 14 mil servidoras y servidores de la nación en 2365 módulos y 9791 estaciones para tomar los datos.



Informó que los documentos necesarios para el registro, que se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, son, en caso de menores de edad: Acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP; y para mayores de edad será necesario presentar identificación oficial con fotografía y CURP, así como un comprobante de domicilio.



El procedimiento consistirá en la revisión de documentos, recabación de firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y número de contacto, toma de fotografía y huellas.



Posteriormente, seis semanas después del registro, se recibirá una notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger la credencial impresa. Informó que el registro comienza el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, mientras que a partir del 23 de marzo para Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.