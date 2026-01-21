IEEM abre su convocatoria para publicar textos académicos

-Las personas interesadas en participar deberán atender los criterios editoriales establecidos por el Instituto en https://publicaciones.ieem.org.mx/

La participación ciudadana se fortalece mediante la reflexión, el análisis y la generación de conocimiento, con ese objetivo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) mantiene abierta su convocatoria editorial para que la ciudadanía interesada envíe trabajos originales e inéditos para La Revista Apuntes Electorales; Breviarios de Cultura Política Democrática; Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales y Cuadernos de Formación Ciudadana.



Apuntes Electorales, es una revista semestral de acceso abierto que difunde artículos, ensayos de investigación científica y reseñas de libros desde perspectivas locales, nacionales e internacionales. Por su parte, los Breviarios de Cultura Política Democrática, ofrecen textos breves y claros para explicar temas actuales y fundamentales de la democracia, como la participación ciudadana, los sistemas electorales, la paridad, la transparencia y la rendición de cuentas.



La serie Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales está orientada a la difusión de estudios especializados elaborados por personas dedicadas a la academia y la investigación. Sus contenidos aportan análisis relevantes en el ámbito jurídico y político-electoral, y contribuyen a una comprensión técnica y normativa de los procesos democráticos.



Finalmente, los Cuadernos de Formación Ciudadana se distinguen por ser publicaciones de divulgación dirigidas al público en general. Con un lenguaje accesible y poco técnico, su objetivo es despertar el interés de la ciudadanía y fortalecer una participación informada en los asuntos político-electorales.



Estas publicaciones son editadas por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM y se rigen por los criterios editoriales establecidos por el Instituto, que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://publicaciones.ieem.org.mx/public/documents/Criterioseditoriales_IEEM.pdf.



Asimismo, estas publicaciones y las diversas colecciones del IEEM están disponibles para su consulta y descarga gratuita en: https://publicaciones.ieem.org.mx/