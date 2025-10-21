Cámara de Diputados envió 49.5 toneladas de insumos a los afectados por las lluvias

-Con este ejercicio se muestra que hay una gran solidaridad con todo el pueblo de México: Ricardo Monreal

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, encabezaron el envío de 49,5 toneladas de insumos para los afectados de las lluvias en el país.



Monreal Ávila mencionó que es una entrega institucional y agradeció a las diputadas y los diputados, a ciudadanos y personas que han acudido al centro de acopio en la Cámara de Diputados. “Ya estamos enviándolas, porque es cuando hacen falta”.



Esta primera entrega es de 49.5 toneladas; por ello, pidió a la presidenta de la Cámara acompañarlo a presenciarla. Con este ejercicio se muestra que hay una gran solidaridad con todo el pueblo de México y lo que se hace es simple y sencillamente un pequeño esfuerzo para con ellos, apuntó.



La diputada Kenia López comentó que es un ejercicio importante para la Cámara de Diputados y muestra cómo las y los legisladores en México han participado.



Dijo que se sabe que se necesitan muchas cosas, y este es, quizás, un granito de arena, pero así, con todos los mexicanos apoyando, daremos cuenta de que en México hay solidaridad y de que primero es la patria.



Recalcó que hoy la Cámara de Diputados les dice a todas ya todos: “aquí estamos, estamos presentes, estamos de manera plural. Hay que hacer ese reconocimiento también.



Más allá de los partidos, más allá de los colores, más allá de las ideologías, más allá de las diferencias, hay cosas que nos unen. Y nos une el ayudar a las familias, porque hoy no hay nada más importante para nosotros que eso”.