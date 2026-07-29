Guelaguetza deja huella económica en Oaxaca con derrama superior a mil 138 mdp

La máxima fiesta cultural del estado recibió a más de 278 mil turistas y consolidó a Oaxaca como uno de los destinos más atractivos del país.

La Guelaguetza 2026 no solo refrendó la riqueza cultural de Oaxaca, sino que también impulsó la actividad económica de la entidad al generar una derrama preliminar de 1138 millones de pesos y recibir a más de 278 mil turistas nacionales y extranjeros durante julio.



El Gobernador Salomón Jara Cruz destacó que la máxima fiesta oaxaqueña se desarrolló en un ambiente de orden y tranquilidad, al consolidarse como una expresión de la diversidad cultural de los pueblos originarios y afromexicanos.



De acuerdo con el balance preliminar del periodo del 1 al 27 de julio, la celebración registró un incremento económico de 1.43% respecto a 2025, equivalente a 16 millones de pesos adicionales.



Durante los principales días de actividades se alcanzó una ocupación hotelera de 79.04%, con la llegada de más de 146 mil visitantes y una derrama económica superior a 652 millones de pesos.



Además, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca reportó un crecimiento en el flujo de pasajeros, con más de 145 mil usuarios durante la primera etapa del mes, lo que representó un aumento respecto al mismo periodo de 2025.



La Feria del Mezcal y las Artesanías también contribuyó al dinamismo económico, al reunir a más de 105 mil asistentes y generar ventas superiores a 36.5 millones de pesos para productores, artesanos, mezcaleros y otros sectores locales.



El Gobierno de Oaxaca señaló que los recursos obtenidos serán destinados al programa Hogar Primavera, enfocado en brindar mejores condiciones de vivienda para familias oaxaqueñas.