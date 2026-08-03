Trabajo conjunto entre autoridades genera resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia: Ernestina Godoy

El intercambio de inteligencia y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno son fundamentales para mejorar las investigaciones y enfrentar la incidencia delictiva.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, encabezó una reunión de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales en Veracruz, donde hizo un llamado a fortalecer la coordinación interinstitucional, el intercambio de información y las labores de inteligencia como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y procuración de justicia.



Durante su visita a las instalaciones de la Fiscalía Federal en la entidad, la titular de la FGR subrayó que el trabajo conjunto entre las instituciones permite consolidar investigaciones más sólidas y obtener resultados efectivos en el combate a la delincuencia. En ese sentido, afirmó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno representa una oportunidad para fortalecer la capacidad del Estado frente a la incidencia delictiva.



Godoy Ramos explicó que los recorridos por las fiscalías federales del país tienen como propósito conocer de primera mano las necesidades operativas, recoger propuestas de mejora y fortalecer la comunicación entre las áreas responsables de la investigación y procuración de justicia.



Como parte de su agenda, recorrió las áreas de Atención Temprana, Enlace Jurídico, Investigación y Litigación, incluidas las unidades especializadas en casos transversales y adolescentes, donde reconoció el compromiso del personal ministerial, pericial, policial, administrativo y operativo que diariamente participa en las labores de investigación.



La fiscal general reiteró que ninguna institución puede enfrentar por sí sola los retos que plantea la delincuencia, por lo que insistió en mantener una coordinación permanente entre la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales y municipales, con el objetivo de consolidar una respuesta integral en favor de la seguridad de la población.