“Chuky” borrado de Napoli para juego ante Barça

Todo parece indicar que Hirving “chuky” Lozano no jugará contra Barcelona en el encuentro de Champions League donde Napoli se jugará el pase a la siguiente ronda, así lo dejo entrever el entrenador Gennaro Gattuso.

En rueda de prensa este lunes le fue cuestionado si el mexicano vería actividad, a lo que contestó de manera tajante: “Ahora no le estoy considerando porque estoy tomando otras decisiones. No. No creo que juegue.”

Desde la llegada de Gattuso a Napoli, Lozano ha visto muy pocos minutos, jamás ha estado como titular y cuando ha jugado no ha podido lucir pues el equipo ha perdido.

En semanas recientes se ha dicho que el mexicano podría salir en verano, pues, pese a que se convirtió en la contratación más cara para el club italiano, no ha podido rendir como se esperaba.