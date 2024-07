Poder Judicial presentará su propuesta para reformar el sistema de justicia: Norma Piña

El anuncio se da en pleno parlamento abierto para discutir los alcances de la iniciativa constitucional presidencial que pretende modificar el Poder Judicial de la Federación (PJF).

La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña comentó que el PJF dará a conocer su planteamiento para poder cambiar la ley del sistema de justicia.



Mencionó que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal tendrán una propuesta en concreto en relación con esta iniciativa de reforma.



Indicó que la idea que estiman difundir primero deberá tener consenso, para después mostrarla sobre la mesa de diálogo entre el gobierno federal saliente y entrante.



Dio a conocer que la presentarán a finales de agosto, incluso un poco antes, pero se debe estar conscientes de que esta reforma será un paso trascendental para el Estado Mexicano, debe partir de bases ciertas, datos objetivos, con la mayor reflexión que nos permita realmente alcanzar la finalidad que se pretende.



Respecto a uno de los ejes principales de la iniciativa de López Obrador, acerca de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular, Piña Hernández manifestó que respaldaría este componente siempre y cuando ello ayude a que la impunidad y la inseguridad sean erradicadas.



No obstante, opinó que a su parecer este mecanismo no es la solución para resolver los problemas del sistema de justicia, al tiempo que remarcó que esta postura es personal y no representa el señalamiento de la institución que encabeza.



Tras la polémica con Yasmín Esquivel Mossa, su colega en la SCJN, Piña Hernández aseveró que esta le pidió el lunes pasado en sesión privada que dé un paso al costado, es decir, que renuncie a su puesto.



“Únicamente la ministra Esquivel me pidió que diera un paso al lado en función de que en su opinión no existía una interlocución entre el Poder Judicial Federal y los poderes Ejecutivo y Legislativo”, afirmó la titular de la Suprema Corte.



La SCJN indicó que Piña Hernández no ha solicitado su dimisión y por el contrario, continúa encabezando el parlamento abierto sobre la reforma al PJF.