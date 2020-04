Salud de líder norcoreano sigue en duda, no han dado ninguna información

La salud de Kim Jong-un, líder de Norcorea sigue siendo un misterio luego de que en días pasados se especulara que se encuentra gravemente enfermo, pues hasta el momento no se ha dado ningún parte con información del estados de Jong-un, aunque Corea del Sur ha reportado que no han percibido movimientos inusuales.

Previous Angela Merkel pide cooperación mundial para combatir el Covid-19