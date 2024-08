En pausa relación con las embajadas de USA y Canadá: AMLO

Hablando sobre los recientes comentarios realizados por Ken Salazar (EU) y Graeme Clark (Canadá), López Obrador expresó hay una pausa en la relación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay una pausa en la relación de su gobierno con las Embajadas de los Estados Unidos y Canadá tras los comentarios de injerencia hechos por sus embajadores en México contra su iniciativa de reforma judicial.



hablando sobre los recientes comentarios realizados por Ken Salazar (EU) y Graeme Clark (Canadá), López Obrador expresó lo siguiente durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional:



“Mientras no exista respeto y sigan con esa política pues hay pausa, con la Embajada; tiene que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejo de nada, a decir que está bien y que está mal, entonces queremos que sean respetuosos.



Al ser cuestionado por la pausa López Obrador, afirmó que es únicamente con las embajadas, no con los Gobiernos de ambos países: no es un asunto personal, hemos mantenido buenas relaciones, muy buenas relaciones muy constructivas.



Criticó la imprudencia de manifestarse como lo hicieron y es responsabilidad del Gobierno defender la soberanía mexicana.



Finalmente, aseveró que “mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía”.



Sobre qué podría poner fin a la pausa, el presidente aseguró que espera “haya una aclaración por parte de ellos“, una disculpa, y que expresen que en el asunto de la Constitución y la aplicación dela democracia nacional, “tienen que ser respetuosos”.