Guevara, presunta autora intelectual de ataque a dos empresarios

Por ser la presunta autora intelectual de un ataque contra dos empresarios de Veracruz, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A decir de Roberto Lecumberri, abogado del par de hombres de negocios, una gente muy cercana a la ex velocista iba en el auto desde el que se les atacó a balazos el pasado 10 de junio.

“Es muy importante que no es una acusación directa; no consta a mi cliente; no se está señalando que ella fue o que ella iba arriba de un coche; se señala que gente muy cercana de ella iba adentro de uno de los coches.

“Se anexan fotografías del incidente que se pudieron sacar de distintas redes sociales en donde se ve que iba esta persona señalada, la ex alcaldesa de Xalapa”, refirió Lecumberri.

Ello, en alusión a Armida Ramírez Corral, ex alcaldesa suplente de Xalapa señalada como colaboradora de Guevara.

Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín, los dos empresarios atacados a tiros, denunciaron, ante la misma FGR, a la titular de la Conade por presuntamente solicitarles moches a cambio de la asignación de un contrato por 16.5 millones.