Jefas de familia trabajan por el bienestar de sus familias y el salario rosa las reconoce: Del Mazo

Entrega Gobernador tarjetas del Salario rosa a 4 mil 100 amas de casa de 12 municipios de la región Valle de Bravo, e informa que este programa tiene hoy en día a más de 333 mil beneficiarias.

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza consideró que, por su labor en el hogar y al ser pilares en cada familia, las amas de casa merecen un reconocimiento por ese trabajo, y subrayó que su administración las respalda e impulsa su bienestar con el programa Salario rosa.

“Ese esfuerzo que hacen hay que reconocerlo, porque normalmente ese esfuerzo no se reconoce o se agradece lo suficiente. Y por eso nació el programa del Salario rosa; para reconocer, para apoyar a las amas de casa, para que ustedes tuvieran un recurso que lo pudieran invertir en lo que ustedes quisieran, para eso es el Salario rosa, pero además, sabemos que está en las mejores manos”, expresó ante cerca de 50 amas de casa, reunidas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.

Alfredo Del Mazo externó que ellas son las mejores administradoras de los recursos que llegan al hogar, por lo que el apoyo que reciben de este programa sirve a toda la familia.

Asimismo, enfatizó a las más de 4 mil amas de casa, quienes siguieron este evento vía internet, desde domicilios y planteles educativos de 12 municipios, que pese a las complicaciones que trajo consigo la emergencia sanitaria, el Salario rosa no se ha detenido y se adaptó para evitar riesgos de contagio entre las beneficiarias, por lo que se entrega en sus casas o en sus comunidades.

El Gobernador Del Mazo especificó que en este evento se entregaron 4 mil 100 tarjetas de este programa a jefas de familia de 12 municipios de la región Valle de Bravo, como Villa de Allende, Donato Guerra, Temascaltepec, Villa Victoria, Ixtapan del Oro, Zacazonapan, entre otros, y que a la fecha el Salario rosa impulsa la economía de más de 333 mil mujeres mexiquenses.

“Este tipo de programas les sirven mucho para que puedan ustedes apoyar a sus familias, por eso, así como ustedes están recibiendo el Salario rosa, tenemos a más de 4 mil 100 mujeres de estos 12 municipios que lo están recibiendo, y hoy ya tenemos más de 333 mil mujeres en todo el Estado de México, amas de casa que reciben su Salario rosa, que además no es para una sola vez, es un apoyo permanente”, dio a conocer.

Del Mazo Maza apuntó que su administración cuenta con otros programas dirigidos a respaldar la economía familiar, como la entrega de útiles escolares a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y consideró que en estos momentos es indispensable ayudar a incrementar el ingreso en el hogar y a salir adelante en medio de la contingencia sanitaria.

“Así como éste, tenemos muchos más que hoy queremos que le lleguen directamente a las familias, porque es lo más importante que podemos hacer. Por eso hoy, programas como el del Salario rosa son muy importantes, porque le llega directo a las mujeres, a las amas de casa, y lo pueden invertir en lo que ustedes quieran. Muchas felicidades nuevamente”, recalcó.

Para concluir, el Gobernador platicó vía remota con beneficiarias que, por primera ocasión, reciben este apoyo, a quienes dijo que el recurso les servirá para cuestiones personales, del hogar, familiares o podrán invertirlo en lo que decidan, y las instó a divulgar este programa en sus colonias, al tiempo de asegurar que el estímulo continuará llegando a quién más lo necesita, porque el compromiso es dar más oportunidades a las mujeres.

El Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, explicó que esta iniciativa estatal involucra el trabajo de diferentes Secretarías de la administración mexiquense, y subrayó que el objetivo es dotar a las mujeres con herramientas que les sirvan a empoderarse.

Agregó que los beneficios del Salario rosa son duraderos, al igual que las diferentes estrategias que desarrolla la dependencia a su cargo, las cuales, aseguró, por instrucciones del Gobernador, están encaminadas a conformar familias más fuertes en el Estado de México.