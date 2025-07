Modelo IMSS-Bienestar en Guerrero será fortalecido: Evelyn Salgado

-Entrega de 18 vehículos a Equipos Regionales de Conducción Médica para fortalecer la atención a la salud hasta el último rincón de Guerrero

Para fortalecer el modelo de atención a la salud IMSS-Bienestar en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de 18 vehículos oficiales a los Equipos Regionales de Conducción Médica (ERCM), con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud en todos los rincones del estado.



Desde el Hospital General IMSS-Bienestar de Chilpancingo, la mandataria estatal puntualizó que se construye un sistema de salud más justo, eficiente y presente en cada región de Guerrero.



Junto con el delegado de IMSS-Bienestar en Guerrero, Jesús Adame Reina, la gobernadora entregó 18 vehículos: 15 para los ERCM y tres para la coordinación estatal, que forman parte del modelo IMSS Bienestar, con trabajos de coordinar la atención médica en 1046 unidades de salud de primer nivel en todo el estado, siendo la segunda entidad con más unidades médicas del país.



Salgado Pineda celebró, además, el anuncio de la recategorización paulatina de enfermeras y enfermeros de IMSS-Bienestar, un acto de justicia social y laboral que refleja el avance en la transformación de la salud en la entidad.



La mandataria reconoció el esfuerzo y compromiso de los trabajadores de la salud que brindan atención médica a las comunidades más alejadas, donde no hay seguridad social. “Es un paso más en este compromiso con el derecho de todas y todos a una salud digna, de calidad y con calidez. La salud no es un privilegio, no es una mercancía; es un derecho que tenemos y que, como gobierno, nuestra responsabilidad es garantizar”, añadió Evelyn Salgado.