LA IMPORTANCIA DE LA SORORIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS

Por Rosalba Azucena Gil Mejía

En un mundo en el que la competencia y la individualidad parecen ser los valores predominantes, la sororidad se erige como una respuesta necesaria y urgente. Más que una simple expresión de apoyo entre mujeres, la sororidad es un acto -político, social, físico, moral y emocional- que busca transformar las estructuras de desigualdad y fortalecer los lazos de empatía y colaboración.



La sororidad, entendida como la alianza entre todas las mujeres basada en la empatía, el respeto y la solidaridad, es una herramienta clave para alcanzar la equidad en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito laboral, por ejemplo, las mujeres hemos enfrentado históricamente dificultades como la brecha salarial, el techo de cristal y la falta de representación en puestos de liderazgo. Fomentar la sororidad en el entorno profesional implica impulsar redes de apoyo, mentorías y espacios de crecimiento donde el talento femenino pueda prosperar sin barreras impuestas por prejuicios o estructuras patriarcales.



En el ámbito educativo, la sororidad también juega un papel crucial. Desde la infancia, las niñas debemos aprender que no somos rivales entre sí, sino aliadas en la construcción de un futuro más justo más humano más unido. La promoción de modelos de liderazgo femenino, el reconocimiento de las contribuciones de mujeres en la historia y la creación de espacios libres de violencia y discriminación son pasos esenciales para generar un cambio real.



La sororidad también es vital en la vida cotidiana. Apoyarse mutuamente en la maternidad, en la salud, en la lucha contra la -violencia de género- y en la reivindicación de derechos permite construir una sociedad más justa y humana. Cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento y cada acción que busca derribar estereotipos suma en la construcción de un mundo más equitativo.



No se trata de excluir a los hombres de esta ecuación, sino de entender que el apoyo entre mujeres no es un acto de confrontación, sino de resistencia ante siglos de desigualdad en todos los ámbitos. La sororidad no solo beneficia a las mujeres, sino que mejora la sociedad en su conjunto, promoviendo valores de justicia, empatía y equidad.



Es momento de dejar atrás la idea de la competencia entre mujeres y abrazar la idea de que juntas somos más fuertes. La sororidad no es solo una palabra; es una acción que transforma vidas y construye un futuro mejor para todas y todos.