MÉXICO VA A SALIR ADELANTE: ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Después de rendir su 5to informe como alcalde de Huixquilucan en el Estado de México, el también Coordinador Nacional de Alcaldes del PAN afirmó que el 2021 es la oportunidad de los ciudadanos para cambiar el rumbo de la nación.

Con inversiones privadas por dos mil millones de dólares, reducción en los índices de inseguridad, creación de un sistema de salud y proyectos de obra pública, el Ayuntamiento de Huixquilucan ha sido calificado como el número uno en el Estado de México y se ubica entre los primeros a nivel nacional, aseguró el Presidente Municipal Enrique Vargas Del Villar.

En entrevista con El Informante México, Vargas Del Villar expuso que durante los cinco años de su administración transformó a Huixquilucan.

“Huixquilucan es referente a nivel nacional. En Huixquilucan se tiene un gobierno que trabaja al lado de los empresarios y los empleados. Estamos dando ejemplo de lo que se debe hacer. Tenemos empleos en todo el municipio y presumo ser de los mejor calificados del Estado de México y del país, pero es una calificación de todos los que trabajamos en Huixquilucan”, manifestó.

En tal sentido, destacó que, en el tema de la salud, está dejando un gran legado, ya que se tienen hospitales, un centro de rehabilitación, tres albercas públicas y, en este punto, Vargas Del Villar expuso que, a pesar de la reducción en las participaciones federales por 400 millones de pesos y de la pandemia, Huixquilucan no dejó de invertir en obra pública, ni despidió trabajadores, como ocurrió a nivel federal.

“Hasta el momento en Huixquilucan se han destinado más de mil 500 millones de pesos en proyectos de obra pública; y todas las obras están pagadas al cien por ciento, por lo que no se dejarán deudas”, señaló Vargas del Villar.

“Financieramente, Huixquilucan es un municipio completamente limpio, saludable… lo he manejado como una empresa, y es por eso que este año que nos han quitado 400 millones de pesos, he salido adelante con salarios, aguinaldos, pagos de obras. En ningún año he dejado a un proveedor sin pagar”, puntualizó.

Pero el camino no ha sido fácil, y recuerda que arrancó la primera etapa de su administración con 2 mil 670 pesos en caja, con más de mil millones de pesos de deuda, con 26 patrullas y cinco camiones de basura, pero hoy las condiciones son diferentes.

“Huixquilucan es un orgullo para el Estado de México. Hace unas semanas anuncié una inversión de 3 mil millones de pesos, de Bosque Real; hace mes y medio, de otro hospital de Star Médica de más de 3 mil millones de pesos. En medio de esta crisis estamos presentando anuncio de inversiones, donde los empresarios tienen confianza en su gobierno municipal”, explicó.

La Pandemia del Covid-19

Enrique Vargas Del Villar también habló sobre la forma en que se trata la pandemia de Covid-19 en México, y cuestionó que no se tenga claridad en el manejo de este problema y que, en diversas ocasiones, los gobiernos de Acción Nacional han hecho llamados para que se haga un trabajo responsable.

Agregó que las más de 105 mil defunciones que se han registrado, son responsabilidad del gobierno federal y expuso que algunos secretarios de salud de varios estados no supieron manejar adecuadamente la pandemia, junto con el gobierno federal.

Ejemplificó que, en el caso del Estado de México, el gobierno lo ha hecho bien, y que hay algunos municipios que lo han hecho bien pero otros no.

En el caso de Huixquilucan expuso que si bien el municipio arrancó en el primer lugar por contagios, en la actualidad se ubica en el lugar 15 ó 16, lo cual se logró gracias a la acción conjunta entre autoridades y ciudadanía.

2021, la oportunidad de la política

Tocante al tema político, estableció que el seis de junio del 2021 representa la oportunidad de la ciudadanía de cambiar el rumbo. “El seis de junio es la elección, es muy importante que los ciudadanos salgan a votar.

En este sentido, pidió que voten por el PAN, que – dijo – ha demostrado lo que significa tener gobiernos cercanos, humanistas, y se ha constituido como “una oposición responsable a este gobierno federal que nos está llevando a los peores números que hemos tenido en la historia del país”.

“Les quiero pedir que salgan a votar para que en el 2021 no pueda tener la mayoría Morena en la Cámara de Diputados… en la Cámara debe haber una vida legislativa por el bien del país. Donde haya política realmente por el bien del país, porque no podemos seguir así”, manifestó.

Con respecto a lo que viene para Enrique Vargas Del Villar, dijo que con base en el trabajo desarrollado como coordinador nacional de alcaldes del PAN, ha logrado que sean los mejor calificados del país, que está cumpliendo con dicha encomiendo como lo hace en Huixquilucan.

“El próximo año, cuando termine mi mandato estaré en el Congreso del Estado de México; voy a ser diputado, ya lo fui y es un honor de ser uno de los 75 diputados”.

Al referirse a las alianzas políticas, expuso que ha planteado en su partido que tenemos que es necesario ir en algunos casos. “Estoy de acuerdo en ir juntos, para quitarle la mayoría a Morena (en el Congreso Federal), que se ha constituido en una oficialía de partes. Se tiene que hacer un frente donde se necesita”.

“Nuestro país cambió desde el 2018; es otro país que debemos estar muy claros qué es lo que está pasando y hacia donde tenemos que ir… México debe tener futuro. Quiero un México con empleo, un México rico para todos, que estemos compitiendo contra los países, con las principales potencias… México tiene que salir adelante, México es un gran país”, afirmó Enrique Vargas Del Villar.