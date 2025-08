Luis Mendoza ordena intervención directa en construcción en División del Norte 2325

El alcalde adelantó que se iniciará de inmediato el procedimiento para la revocación de la manifestación de obra de construcción.

Velando por el bienestar de las familias, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, encabezó una intervención directa en la construcción ubicada en División del Norte 2325, misma que fue identificada como obra que incurrió en irregularidades que afectan gravemente el entorno comunitario.



La construcción a cargo de la empresa Class, destinada a un desarrollo habitacional de 119 viviendas, ha generado preocupación entre vecinos y autoridades por las afectaciones que generó en inmuebles cercanos, como la iglesia de la colonia y la Alberca Olímpica, Francisco Márquez.



Desde el sitio de la obra, el alcalde Luis Mendoza dejó en claro que no se tolerarán más este tipo de acciones:



“Vecinas y vecinos de Benito Juárez, estoy aquí en División del Norte 2325, en una construcción ilegal; de esos constructores que vienen a destruir el bienestar de las familias de Benito Juárez. No nos interesan más construcciones en Benito Juárez. Voy a iniciar con el procedimiento de revocación de manifestación de construcción porque no está cumpliendo con lo que debe, y sobre todo, está dañando el bienestar de los vecinos.”



El alcalde adelantó que se iniciará de inmediato el procedimiento para la revocación de la manifestación de obra de construcción, ante el incumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley y el daño evidente a la infraestructura y convivencia vecinal y recalcó su compromiso con los ciudadanos y su determinación para frenar el abuso inmobiliario:



“Así como ustedes, yo sé que muchos vecinos han padecido por obras. Seguiré atendiendo y seguiré estando detrás de los constructores para que nos dejen vivir tranquilos y que no abusen. Esta es una muestra más de que en Benito Juárez no vamos a tolerar las obras irregulares; no nos interesan más obras en Benito Juárez.”



Esta acción forma parte del Plan Integral de Reordenamiento Urbano que la alcaldía implementa para poner un alto a los abusos del desarrollo inmobiliario desmedido y proteger la calidad de vida en la demarcación.