Entrega Fernando Flores reconocimientos “Con el Corazón de la Artesanía Metepequense”

Señaló el edil que los artesanos metepequenses arrasaron en concurso estatal de artesanía.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la ceremonia y entrega de reconocimientos “Con el Corazón de la Artesanía Metepequense”.



En el evento, Flores Fernández destacó el talento, legado y espíritu transformador que han mantenido los artesanos de Metepec, y señaló que en esta ocasión el municipio celebra su histórica participación en el 5º Concurso Estatal de Artesanía “Valoremos 2025”, donde los artesanos conquistaron el 68% de los premios del certamen, incluyendo el máximo reconocimiento: el Premio Galardón.



Subrayó que el triunfo colectivo en “Valoremos 2025” es un motivo de profundo orgullo para Metepec, especialmente por haber conquistado todas las posiciones en las categorías de barro policromado y miniatura.



Además señaló que el municipio a nivel nacional también fue protagonista en el certamen “Tlaquepaque 2025”, donde se llevó nueve galardones, entre ellos el Premio Pantaleón Panduro, el Galardón Nacional de la Cerámica Tradicional y el Premio Jalisco de la Cerámica.



Durante el evento, Flores Fernández anunció la realización del proyecto “Metepequeando 2.0”, que incluirá la creación de un pabellón exclusivo para los artesanos, con un modelo de apoyo total: sin pago de renta ni costos adicionales; todo esto se realizará por el compromiso que se tiene en el municipio de proteger y difundir la tradición artesanal local.



Durante la entrega también agradeció el buen trabajo que realizó Elisa Quijada Badillo, quién esta al frente de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal.



Los artesanos galardonados expresaron su agradecimiento por el respaldo recibido en los últimos años, luego de décadas de indiferencia institucional.