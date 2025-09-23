Jimmy Kimmel regresará a la programación, anuncio ABC

ABC suspendió a Kimmel el miércoles tras los comentarios que hizo sobre Charlie Kirk en un monólogo.

ABC reestablecerá el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras las críticas por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, informaron el lunes representantes de la cadena.”Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy y, tras ellas, decidimos regresar el programa el martes”, informó ABC en un comunicado.



ABC suspendió a Kimmel indefinidamente el miércoles tras los comentarios que hizo sobre Kirk, asesinado el 10 de septiembre, en un monólogo.



Kimmel afirmó que “muchos en el mundo MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) están trabajando arduamente para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla MAGA” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos”.



Kimmel ha presentado “Jimmy Kimmel Live!” en ABC desde 2003 y ha sido un referente en la televisión y la comedia desde hace aún más tiempo. También es reconocido como presentador, habiendo presentado los Premios de la Academia en cuatro ocasiones.



La reacción a los comentarios de Kimmel no se hizo esperar. Nexstar y Sinclair, dos de las principales filiales de ABC, anunciaron que retirarían “Jimmy Kimmel Live!” de sus estaciones. Otros, incluyendo varios colegas comediantes, salieron en su defensa.



Sinclair anunció que no emitiría el programa de Kimmel el martes y que, en su lugar, emitiría noticias. “Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa”, declaró la compañía. Nexstar no hizo comentarios inmediatos sobre sus planes para el regreso de Kimmel.Stephen Colbert reaccionó con alegría a la noticia durante el estreno de su “Late Show”, diciendo a su público que “nuestra larga pesadilla nacional ha terminado”.



Colbert, cuyo programa será cancelado por CBS después de esta temporada, se mostró feliz por su amigo y el equipo de “Jimmy Kimmel Live!”. Al recibir su recién ganado premio Emmy a la mejor serie de entrevistas, el comediante apenas pudo contener su alegría. Añadió: “¡Una vez más, soy el único mártir del programa nocturno!”.



La suspensión de Kimmel se produjo en un momento en que Trump y su administración han recurrido a amenazas, demandas y presiones del gobierno federal para intentar ejercer un mayor control sobre la industria mediática. Trump ha llegado a acuerdos con ABC y CBS sobre su cobertura.



Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), emitió una advertencia antes de la suspensión de Kimmel criticando sus declaraciones sobre el asesinato de Kirk.



Carr negó el lunes haber amenazado con revocar las licencias de las estaciones locales de ABC debido a las declaraciones de Kimmel.



La suspensión de Kimmel ha puesto de relieve la red de intereses comerciales que requieren la aprobación del gobierno estadounidense. Disney, por ejemplo, necesita la aprobación de la administración Trump para que ESPN complete la adquisición de NFL Network, mientras que Nexstar necesita la aprobación de la administración para completar la compra de su rival de radiodifusión, Tegna, por 6.200 millones de dólares.



La suspensión también se produjo en un momento en que el panorama de la programación nocturna está cambiando. CBS anunció la cancelación del programa de Colbert durante el verano.



El contrato de Kimmel con la cadena propiedad de The Walt Disney Co. vencía en mayo de 2026. Su representante no respondió a un mensaje en busca de comentarios el lunes.



La noticia de la reinstalación se produjo cuando cientos de estrellas de Hollywood y Broadway, entre ellos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks y Meryl Streep, instaron a los estadounidenses a “luchar por defender y preservar nuestros derechos constitucionalmente protegidos” tras la suspensión de Jimmy Kimmel.



Más de 430 estrellas de cine, televisión y teatro, así como comediantes, directores y escritores, se unieron a una carta abierta el lunes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que argumenta que se trata de “un momento sombrío para la libertad de expresión en nuestra nación”.