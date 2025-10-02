INVEA ha realizado más de 120 visitas de verificación a obras irregulares en CDMX

Como resultado, más del 65% fueron suspendidas y el resto clausuradas mediante la colocación de sellos.

Gracias a las denuncias realizadas por la ciudadanía, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) realizó durante el último trimestre diversos operativos en los cuales se verificaron una serie de obras de construcción que no contaban con la documentación necesaria para operar.



Durante los meses de julio a septiembre del 2025, el INVEA efectuó Visitas de Verificación a diversas obras ubicadas en las 16 alcaldías de la capital.



Como resultado, más del 65% fueron suspendidas y el resto clausuradas mediante la colocación de sellos, debido a que sus responsables no presentaron los permisos que acrediten la legalidad de los trabajos realizados. Cabe destacar que algunas de esas construcciones se llevan a cabo en inmuebles catalogados como de conservación patrimonial.



Asimismo, en las obras donde se identificó la realización de trabajos de construcción a pesar de contar con sellos de suspensión o de clausura, el Personal Especializado en Funciones de Verificación llevó a cabo la reposición de los mismos y se presentó ante el Ministerio Público a más de diez personas por el delito de quebrantamiento de sellos.



Cabe recordar que los sellos impuestos por este Instituto no pueden ser removidos o alterados, ya que su quebrantamiento constituye un delito sancionado con penas que van de seis a 12 años de prisión. Por ello, se exhorta a los encargados de establecimientos y construcciones a no incurrir en estas malas prácticas.



El INVEA invita a la población a acercarse al área de Atención Ciudadana en caso de dudas o aclaraciones sobre los procesos que lleve a cabo ante el Instituto. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.