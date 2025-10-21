San Mateo Atenco celebrará la 10ª Edición del festival de Día de Muertos “Todos santos”

-Presentará un rico programa lleno de color, arte y tradición, con 30 actividades de danza, teatro, música y comida tradicional.

El Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por Ana Muñiz Neyra, invita a la población a disfrutar de la décima edición del festival cultural de Día de Muertos “Todos santos”, una celebración que mantiene viva la esencia de las tradiciones que dan identidad a las familias atenquenses.



Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la plaza cívica Benito Juárez será el corazón de esta gran fiesta cultural que, en 30 actividades, incluye exposición de Ofrendas de Día de Muertos, recitales de danza clásica y folclórica; conciertos de solistas y de agrupaciones musicales de distintos géneros, con talentos locales e invitados, reunidos todos en un rico programa lleno de color, arte y tradición.



Entre las presentaciones más esperadas se encuentran el ballet folclórico Raíces de México, la Banda Sinfónica de Lerma, el espectáculo teatral “Ritmos de vida eterna”, y el concierto de cierre con Grupo K-Cumbia y Grupo Club Latino.



Durante estos tres días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de Callejoneadas, muestras artesanales y gastronómicas, y actividades en sedes alternas como el Panteón La Magdalena, el Parque Juan Rulfo, en el fraccionamiento Santa Elena, y el Centro Cultural Atenquense.



A esto se suma la tradicional Velada del 1 de noviembre en los panteones municipales de Santa María, La Magdalena, Guadalupe y San Miguel, donde los rezos, los cantos y los cirios iluminan la memoria de los seres queridos, creando un espacio de recogimiento, tradición y profunda unión comunitaria.



De esta forma el Festival “Todos Santos” conmemora su décimo aniversario cumpliendo la misión preservar la cultura viva de barrios y colonias y fortalecer los lazos comunitarios entorno a los rituales con lo que las familias atenquenses rinden homenaje a la memoria de sus difuntos.



Para garantizar la paz y el orden durante esta celebración, la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil, implementará el Operativo Conjunto de Seguridad “Todos santos 2025”, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y corporaciones policiales de la región.



El Gobierno Municipal invita a las familias atenquenses y visitantes a ser parte de esta gran fiesta de luz, color y tradición, en la que San Mateo Atenco vuelve a mostrar su hospitalidad y el orgullo de su herencia cultural.



El programa completo del Festival Todos Santos, se puede consultar en el sitio web oficial y en las redes sociales del Gobierno Municipal de San Mateo Atenco: www.sanmateoatenco.gob.mx.