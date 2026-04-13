Toluca es primer lugar estatal en armonización contable

-Un manejo responsable de los recursos públicos ha fortalecido la confianza ciudadana, afirma Ricardo Moreno.

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), reconocieron al Gobierno de Toluca con el primer lugar a nivel estatal, al concluir la Cuarta Evaluación 2025.

Tras ser sometido el gobierno de Toluca a una revisión del manejo contable de 250 entes públicos, anunció el presidente municipal Ricardo Moreno.

Destacó que este primer lugar no representa solo un reconocimiento burocrático o una cifra aislada en un documento oficial; por el contrario, representa un logro importante porque muestra una excelencia en la transparencia y en la armonización contable, tan necesaria en los recursos públicos, e impacta de forma directa y positiva en la vida cotidiana de todas las familias toluqueñas.

Moreno Bastida explicó que la capital mexiquense obtuvo una calificación perfecta de 100/100, este puntaje asegura que los recursos destinados a la seguridad, el bacheo, el alumbrado y la recuperación de espacios públicos se ejerzan sin desvíos ni opacidad.

Para los toluqueños, esto significa que existe un control riguroso para evitar la corrupción, lo cual permite que el presupuesto rinda más y llegue a donde más se necesita.