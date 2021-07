Discriminación nivel: No invitan a su graduación a pequeñito por tener Síndrome de Down

En un nuevo nivel de discriminación, una escuela de nombre Lucía A. de Fernández A. en Torreón, no invitó a un de sus estudiantes a la graduación del fin de ciclo 2020-2021, simplemente por tener síndrome de Down.

De acuerdo con el post de Val Elizondo, (como se hace llamar en Facebook), madre del menor, ella se acercó con la directora del kínder para preguntarle si habría o no fiesta de graduación esta semana. Ella le dijo que no, pues supuestamente no había conseguido la autorización para realizarla. El mismo caso ocurrió con la madre del menor quien le dijo que solo era necesario que les entregara una foto del pequeño para posteriormente solo realizar la entrega de sus papeles.

Pero todo cambió cuando el pasado viernes pasó por la escuela descubriendo que si había una gran celebración por el fin del ciclo, de inmediato compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje “Hoy fue un día muy triste para mí y para mi hijo Romeo, ¡una vez más discriminan a mi hijo porque tiene Síndrome de Down! Como mamá, ¡tenia la ilusión de ver a mi hijo graduándose! (…) Ella nunca me dijo ni día ni hora. Hoy fui al centro a comprar material para trabajar, pase por ahí y vi abierto el platel con los niños uniformados, con sus arreglos de graduación (papás y padrinos). ¡Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento“.

La madre del menor decidió no quedarse con los brazos cruzados, así que se contactó con la maestra y esta simplemente le dijo que se «Olvido» avisarle porque tenía mucho trabajo, pero que si gustaba todavía podían acudir a la celebración, como era de esperarse la madre entendió la situación de discriminación en contra del pequeño Romeo.

Por suerte todo tiene un final feliz, el caso se hizo viral y ya hay muchas personas que se están apuntando para ayudar y organizar una fiesta y celebrar el gran logro de Romeo.