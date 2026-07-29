Fernando Flores impulsa la educación con entrega de tabletas a estudiantes destacados de Metepec

El alcalde entregó 45 dispositivos electrónicos a egresados de primaria para fortalecer su aprendizaje.

Como parte de su compromiso con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, entregó 45 tabletas electrónicas a estudiantes egresados de las escuelas primarias Gustavo Baz Prada y Cuauhtémoc, en reconocimiento a su desempeño académico y como una herramienta para fortalecer su formación en el nivel secundaria.



Durante la ceremonia realizada en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento, el edil destacó que invertir en la educación es una de las mejores decisiones para construir un mejor futuro para el municipio y brindar mayores oportunidades a la niñez metepequense.



Fernando Flores señaló que cada dispositivo representa una oportunidad para ampliar el acceso al conocimiento, fortalecer las habilidades digitales y facilitar el aprendizaje dentro y fuera del aula. Asimismo, felicitó a las y los alumnos por concluir con éxito su educación primaria y los exhortó a continuar preparándose para alcanzar sus metas.



La entrega de las tabletas dio cumplimiento al compromiso asumido por el alcalde como padrino de generación de ambas instituciones educativas, reafirmando su respaldo a las y los estudiantes, aun cuando por cuestiones de agenda no pudo asistir a las ceremonias de graduación.



Con este tipo de acciones, el Gobierno de Metepec busca incentivar el aprovechamiento escolar y fortalecer la formación académica de las niñas y los niños, apostando por la educación como un eje fundamental para el desarrollo del municipio.