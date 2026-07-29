Despliega Ricardo Moreno operativo para atender encharcamientos por lluvias en Toluca

Brigadas municipales, unidades vactor y personal especializado realizaron labores de desazolve y monitoreo.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, instruyó la activación de un operativo especial para atender los encharcamientos ocasionados por las lluvias registradas la tarde del martes, con el propósito de proteger a la población y mantener la circulación en distintos puntos de la capital mexiquense.



En las acciones participaron de manera coordinada elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), quienes desplegaron brigadas, unidades vactor y personal especializado para realizar labores de desazolve y monitoreo permanente.



Los trabajos se concentraron en zonas como Paseo Universidad y Paseo Vicente Guerrero, donde fueron liberadas coladeras obstruidas por basura y hojas, además de atender encharcamientos en Avenida Las Torres, Jesús Carranza, Benito Juárez, Venustiano Carranza y diversos cruces de Paseo Tollocan, con apoyo de cárcamos y bombas de extracción para agilizar el desfogue del agua.



El Gobierno municipal informó que la respuesta oportuna permitió evitar afectaciones mayores y mantener en funcionamiento la red de drenaje. Asimismo, señaló que continuará con el monitoreo de las condiciones climatológicas para atender de manera inmediata los reportes ciudadanos en los puntos con mayor riesgo de inundación.



Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a evitar tirar basura en la vía pública, mantener limpias las coladeras cercanas a sus domicilios y reportar cualquier emergencia al 911 para contribuir a la prevención de inundaciones.