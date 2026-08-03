Metepec celebra el amor y la unión familiar con matrimonio civil de 114 parejas

Se llevo a cabo una ceremonia colectiva donde parejas mexiquenses formalizaron su compromiso ante familiares y seres queridos.

En un ambiente de emoción, alegría y celebración, el Gobierno municipal de Metepec, encabezado por Fernando Flores Fernández, acompañó a 114 parejas que contrajeron matrimonio civil durante una ceremonia colectiva realizada en el corazón del municipio.



La jornada reunió a familias y seres queridos para ser testigos de un nuevo capítulo en la vida de las parejas participantes, quienes formalizaron su unión en un acto que destacó los valores del amor, compromiso y responsabilidad compartida.



Durante el evento, las parejas celebraron este importante paso con momentos de alegría y convivencia, reafirmando su decisión de construir un futuro juntos y fortalecer sus vínculos familiares.



El Gobierno municipal reconoció la importancia de generar espacios que promuevan la certeza jurídica y el bienestar de las familias, al tiempo que felicitó a quienes decidieron unir sus vidas mediante el matrimonio civil.



Con esta celebración, Metepec refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el tejido social y acompañen a las familias en momentos significativos de su vida.