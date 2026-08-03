Alessandra Rojo de la Vega entrega nueva repavimentación en la colonia Doctores en alcaldía Cuauhtémoc

La obra rehabilitó más de 1294 metros cuadrados de carpeta asfáltica y mejora la movilidad.

Como parte del programa Renace Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó la repavimentación de la calle Dr. Miguel Silva, en la colonia Doctores, una intervención que busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes transitan diariamente por la zona.



Los trabajos realizados por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano permitieron rehabilitar mil 294.13 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre Dr. Andrade y Dr. Barragán, beneficiando de manera directa a más de 1500 vecinas y vecinos, además de automovilistas, ciclistas y motociclistas.



Durante la entrega, la alcaldesa destacó que recuperar las calles representa mejorar la calidad de vida de la población, al brindar vialidades más seguras y funcionales para quienes caminan, circulan o habitan en la demarcación.



Rojo de la Vega señaló que, pese a los retos presupuestales, su administración mantiene el compromiso de impulsar obras que atiendan las principales necesidades de las colonias y fortalezcan los espacios públicos.



La rehabilitación de Dr. Miguel Silva se suma a las acciones permanentes de Renace Cuauhtémoc, estrategia mediante la cual la alcaldía continúa con la renovación de vialidades en distintas zonas como Juárez, Roma Sur y otras colonias de la demarcación.