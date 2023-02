MEXICANOS PIDEN QUE SE INVESTIGUE A FELIPE CALDERÓN TRAS JUICIO DE GARCÍA LUNA

Encuesta demuestra que 84% piden que se investigue al expresidente por presuntos nexos con el narcotráfico.

De acuerdo con la encuesta “Juicio a Genaro García Luna”, realizada entre el 4 y 7 de febrero de 2023, el 84% de los mexicanos está a favor de que se investigue al expresidente emanado del Partido Acción Nacional (PAN) por presuntos nexos con el narco; mientras que el 8% de los participantes coincidió en que no debe ser indagado; en tanto, un 8% dijo no saber o no respondió.



Esto, de acuerdo con los resultados de una reciente encuesta aplicada por la empresa Enkoll, mientras en Estados Unidos se lleva a cabo un juicio contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa.



Más de la mitad de los encuestados, el 52%, señaló que estaba enterado del juicio que se le sigue a García Luna en Nueva York por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, mientras que el 54% considera que las acusaciones en su contra son sólidas y creíbles.



La muestra también arroja que el 50% de los encuestados manifestó que, si fueran jurados en el proceso de García Luna en Estados Unidos, no confiaría en los testimonios de personas sentenciadas por narcotráfico que presentó la Fiscalía de ese país.



Sin embargo, un 48% de los encuestados considera que un juicio en México contra este personaje sería más injusto que en Estados Unidos.



Enkoll obtuvo estos resultados a través de 1,223 entrevistas cara a cara levantadas del 4 al 7 de febrero de 2023, a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente, en viviendas de todo el país utilizando un dispositivo electrónico.



En el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, uno de los testigos aseguró que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa pidió durante su sexenio (2006-2012) proteger al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán”, entonces líder del Cártel de Sinaloa. Ante esta revelación, más de tres cuartas partes de los mexicanos encuestados por Enkoll opinan que el exmandatario debe ser investigado.



Ante las afirmaciones, Felipe Calderón se pronunció a través de Twitter y negó categóricamente “las absurdas declaraciones” de Veytia, al tiempo que afirmó que los señalamientos en su contra eran mentira pues “nunca negocié ni pacté con criminales”, escribió.



Al segmentar las respuestas de la encuesta por afinidad partidista, se tiene que el 74% de los simpatizantes panistas dijo que sí se debe investigar a Calderón; el 18% indicó una respuesta negativa y el 8% se mostró indeciso.



En el caso de los morenistas, el 91% de ellos se mostró a favor de una investigación; sólo el 4% indicó que no se debe indagar y el 5% no respondió la pregunta.



El 85% de los partidarios priistas adoptaron una postura a favor de una investigación contra Calderón Hinojosa; el 10% se inclinó por una respuesta negativa, en tanto que el 5% se mostró indeciso.



En cuanto a los apartidistas, el 77% indicó estar a favor; el 11% dijo que no se debería abrir una investigación y el 12% dijo “no saber” o no dio una respuesta.



La encuesta aplicada por Enkoll a mil 223 personas mayores de 18 años de edad también indagó acerca del conocimiento de los mexicanos sobre Genaro García Luna, quien es juzgado en Estados Unidos acusado por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.



Al respecto, el 52% de los encuestados afirmó que sí estaba enterado del caso en torno al exfuncionario, mientras que el 48% reconoció que no.



En el juicio contra García Luna han subido al estrado diversos personajes, en su mayoría criminales y narcotraficantes, que con sus testimonios buscan reducir sus propias condenas, entre ellos Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva; el exfiscal del estado de Nayarit, Édgar Veytia, alias “El Diablo”; Israel Ávila, operador financiero del Cártel de Sinaloa; hasta llegar a Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, testigo estelar de la Fiscalía este lunes.